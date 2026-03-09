Igor Dodon, liderul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, vorbește public despre neînțelegerile și lupta din interiorul formațiunii pentru a transmite că nu are de gând să renunțe la funcție și pentru a le arăta subalternilor că este la curent cu tot ce se întâmplă în partid, susțin experți consultați de „Adevărul”.

Recent, Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a recunoscut că nu există unitate în formațiunea pe care o conduce. Partidul este fragmentat în mai multe grupuri, iar unii colegi își doresc să-l înlăture de la conducere și chiar să-l vadă în închisoare pe fondul problemelor sale penale.

,,Noi ne apropiem acum de o situație în care va trebui să facem ceva, să întreprindem niște pași în interiorul formațiunii. Desigur, în interiorul formațiunii există opinii diferite, ca în toate partidele (...). Sunt unii care consideră că trebuie să fim 100% pro-europeni, cu ceea ce nu sunt de acord. Eu consider că putem examina negocierile cu UE după modelul lui Orban: adică o politică economică separată, precum georgienii. Vrem să cooperăm cu Rusia, fără să ni se dicteze. Vrem să cumpărăm gaz din Rusia pentru că este mai ieftin. În al doilea rând, în tot ceea ce ține de valorile LGBT și de familia tradițională, suntem împotriva migrației. Există unii care speră că eu voi pleca pentru a prelua controlul. Există unii care speră că voi fi băgat în pușcărie. Eu cred că nu există nicio șansă, dar unii speră că voi fi încarcerat și atunci se va putea prelua puterea în partid, pentru că altfel este imposibil. La noi este congres peste 2–3 ani”, a detaliat în cadrul unei emisiuni TV Igor Dodon, actualul lider al PSRM și fost președinte al Republicii Moldova.

Cine vrea să-i ia locul lui Igor Dodon

Socialistul a menționat-o pe Olga Cebotari, deputată, precum și membră a Comitetului Executiv Politic al PSRM, care a negat ulterior că ar dori să-l înlăture pe Igor Dodon din fruntea formațiunii socialiste.

„Resping aceste acuzații și îmi pare rău că am ajuns să comentez astfel de lucruri. Nu îmi este clar scopul acestui mesaj transmis de domnul Dodon într-o emisiune TV, pentru că nu se bazează pe vreo declarație de-a mea. Dacă se referă la răspunsurile mele din interviurile recente, nu am declarat că îmi doresc înlăturarea dumnealui. Am vorbit despre schimbări de cadre, în general, în partid”, a menționat parlamentara.

Despre problemele din interiorul formațiunii socialiste, precum și despre ceea ce stă în spatele recunoașterii publice de către Igor Dodon a acestora, inclusiv faptul că unii subalterni își doresc să-l înlăture de la șefia formațiunii și chiar vor să-l vadă după gratii, „Adevărul” a discutat cu Ion Tăbîrță, analist politic și cu Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate al Comunității Watchdog.md de la Chișinău.

Ion Tăbîrță afirmă că neînțelegerile interne din cadrul PSRM nu pun în pericol existența formațiunii, iar Igor Dodon a vorbit public despre ele pentru ca toți să înțeleagă că el nu va renunța în niciun caz la funcția de conducere.

,,Mesajul transmis de Igor Dodon este foarte clar: el nu are de gând să cedeze funcția, așa cum s-a întâmplat anterior, când a existat o conducere colectivă dintr-un grup de tineri, printre care Olga Cebotari, Vlad Batrîncea și Grigore Novac. Totodată, mesajul lui Dodon pare să fie mai degrabă adresat membrilor și activiștilor partidului pentru a liniști tensiunile interne și pentru a arăta că, în ciuda unor inițiative de divizare, partidul trebuie să rămână unit. El dorește să coaguleze susținerea în interiorul partidului și să prevină apariția unui alt centru de putere în frunte cu Olga Cebotari”, a adăugat acesta.

Andrei Curăraru crede că Igor Dodon a scos în public problemele pentru ca finanțatorii externi să înțeleagă cât de complexă este situația din interiorul partidului, precum și pentru a preveni indisciplina internă, încercând astfel să controleze situația din formațiune și ,,să demonstreze că controlează situația și că este informat despre eventualele mișcări din interiorul partidului. În acest fel, transmite indirect că ar avea informatori chiar și în rândul celor care promovează reforme, ceea ce ar putea descuraja pe cei care se gândesc la schimbări interne. Am observat și o reacție foarte precaută din partea Olgăi Cebotari, care a declarat că nu s-a referit la funcția de președinte al partidului, ci mai degrabă la cadrele din interiorul PSRM. Prin urmare, este posibil să fie vorba de o tactică preventivă menită să împiedice dezvoltarea reală a unor astfel de procese interne”.

Olga Cebotari, mai activă în ultima perioadă

Analistul politic Ion Tăbîrță subliniază că mesajul lui Igor Dodon o vizează cu precădere pe Olga Cebotari, care în ultima perioadă a devenit mai activă pentru a-și crește vizibilitatea și influența în partid, însă are nevoie și de susținere din partea Kremlinului pentru a ajunge la conducerea formațiunii.

,,Se ridică întrebarea dacă activitatea Olgăi Cebotari este susținută la cel mai înalt nivel la Moscova sau dacă ea doar are anumite conexiuni și contacte care încearcă să o promoveze. Este cunoscut că anterior a lucrat o perioadă îndelungată în cadrul Ambasadei Moldovei la Moscova și are anumite legături acolo. Important este să înțelegem dacă aceste legături influențează direct jocul intern din partid sau dacă ea încearcă să se promoveze independent. Actualul rating al Partidului Socialiștilor și al lui Igor Dodon este în mare parte asigurat de prezența lui Dodon în fruntea partidului. În privința scindării, nu cred că acest grup va putea dezbina partidul existent. Mai probabil, cei nemulțumiți vor trebui să formeze un alt partid. Istoria arată că Partidul Socialiștilor a existat mult timp în Republica Moldova și doar după venirea lui Igor Dodon partidul a crescut semnificativ în popularitate, fiind un proiect susținut de Moscova”, a explicat analistul politic, Ion Tăbîrță.

Andrei Curăraru menționează că PSRM trece printr-o criză de identitate care arată o realitate interesantă: partidul este mai popular decât Igor Dodon. Iar faptul că liderul socialist vorbește despre disensiuni pe tema UE între diferite părți ale partidului reprezintă „o încercare de a camufla problema reală”, precum și una de a schimba mesajul strategic al PSRM.

,,Această poziție deschis pro-rusă pare să fie una pierdantă, lucru pe care l-au înțeles inclusiv cei care au mizat pe partidele pro-ruse de la Kremlin. În acest context, ideea despre o posibilă împărțire a partidului în două echipe, una care ar reprezenta un fel de socialiști europeni și alta legată de curentul suveranist, ar putea fi o strategie prin care PSRM să supraviețuiască în această formă la următoarele alegeri și să continue să influențeze procesele politice din Republica Moldova, eventual într-o formulă sau alta chiar în contextul integrării europene”, a evidențiat expertul.

Spectacol pentru public

Mai mult, Igor Dodon vrea să testeze reacția publicului privind direcția pro-europeană sau pro-rusă a partidului, dar schimbările interne par mai mult un spectacol politic decât o reformă reală, crede reprezentatul Comunității Watchdog.md.

,,Faptul că Dodon promovează, prin acest conflict, figuri noi, inclusiv figuri feminine, sugerează că ar putea fi vorba despre o strategie de reîmprospătare a mesajului partidului și de testare a reacției publicului la astfel de schimbări. Se pune întrebarea dacă publicul se așteaptă ca Partidul Socialiștilor din Republica Moldova să se reformeze și să fie mai conectat la procesul de integrare europeană sau dacă va rămâne într-o opoziție neconstructivă, bazată pe apropierea de Federația Rusă. În această logică, Dodon ar putea prelua partea mai apropiată de discursul suveranist, într-un stil comparat uneori cu cel al lui Viktor Orbán, iar Olga Cebotari ar putea deveni imaginea unei aripi de stânga cu tendințe mai pro-europene. Totuși, am mari dubii că un asemenea scenariu ar fi posibil în formula actuală a PSRM, mai ales în condițiile în care au format blocuri politice alături de comuniști și alte figuri politice apropiate de Moscova. Relația lor cu Rusia este prea profundă pentru a fi ruptă prin simple reforme interne: de aceea, este posibil ca totul să fie mai degrabă un spectacol politic pentru public”, a conchis Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate al Comunității Watchdog.md din Chișinău.

Igor Dodon a preluat conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în 2011, funcție pe care a deținut‑o până în 2016, când a devenit președinte al Republicii Moldova. După încheierea mandatului prezidențial, a revenit la conducerea PSRM în 2020, iar în 2024 a fost reales oficial la șefia partidului.