Luni, 2 Martie 2026
Regiunea separatistă Transnistria are gaze doar pentru câteva zile. Chișinăul: Impactul politicilor Federației Ruse

Publicat:

Regiunea separatistă Transnistria are gaze naturale doar pentru câteva zile, afirmă președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, subliniind că aceasta este o consecință a politicilor Moscovei.

Regiunea transnistreană are gaze pentru câteva zile. FOTO: Shutterstock
Regiunea transnistreană are gaze pentru câteva zile. FOTO: Shutterstock

„Zilnic, sute, dacă nu mii de cetățeni trec Nistrul și vin pe malul drept, pentru că situația economică de acolo devine din ce în ce mai complicată. Ultima informație este că mai au gaz pentru câteva zile. Vreau să-i întreb ce aleg: să aibă gaz în fiecare zi- da, mai scump sau să nu-l aibă deloc pentru a încălzi școli, grădinițe și case? Acesta este impactul politicilor Federației Ruse: să facă un teritoriu dependent și să-l șantajat permanent”, a afirmat Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și al puterii de la Chișinău. 

Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că regiunea transnistreană este parte incontestabilă a Republicii Moldova, iar criza gazelor a demonstrat că gazul ieftin oferit de Moscova a fost, de fapt, o capcană.

„Regiunea transnistreană este parte integrantă a Republicii Moldova, lucru este indiscutabil. Îmi pare rău pentru cetățenii noștri care au suferit în această iarnă. Chiar și cei care aveau dubii că gazul ieftin justifică așa-zisa autonomie au realizat acum că era o capcană”, a subliniat șeful Cabinetului de miniștri Alexandru Munteanu. 

Regiunea separatistă transnistreană se află din decembrie anul trecut în stare de urgență economică, aceasta fiind prelungită de mai multe ori și fiind valabilă până la 17 martie.

Motivul stării de urgență este faptul că regiunea transnistreană „s-a confruntat din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze”, iar liderul separatist a afirmat că pe teritoriul Uniunii Europene ritmul operațiunilor de plată este redus, ceea ce generează riscuri de lipsă a gazelor pentru regiunea separatistă, menționând că „se iau toate măsurile posibile pentru restabilirea regimului normal de livrare a gazelor. În condițiile actuale, prioritatea o reprezintă asigurarea populației cu căldură și apă caldă, în timp ce alimentarea cu gaze pentru întreprinderile industriale este limitată”.

Din luna februarie a anului trecut, Tiraspolul a început să primească gaze livrate până la granița Republicii Moldova de o firmă elvețiană controlată de investitori unguri, însă plătite de o companie din Dubai, despre care s-a afirmat în spațiul public că ar fi finanțată de oligarhul rus Roman Abramovici.

Implementarea acestei scheme a început după ce, din 1 ianuarie 2025, Gazprom, companie controlată de Kremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale și să livreze gaz regiunii separatiste transnistrene prin alte rute, invocând presupusa datorie a Moldovagaz, neconfirmată de un audit internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova. Aceasta după ce Kievul a refuzat să prelungească contractul de tranzit al resurselor energetice către Europa.

