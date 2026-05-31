„Drumul departe de casă vine cu sacrificii”: mesajele liderilor politici de Ziua Românilor de Pretutindeni

Mai multe personalități de pe scena politică, printre care președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan, dar și din Biserica Ortodoxă Română, au transmis mesaje speciale cu ocazia sărbătoririi Zilei Românilor de Pretutindeni.

Ziua Românilor de Pretutindeni este serbată în ultima duminică din luna mai FOTO Shutterstock

„În fiecare an, în ultima duminică din luna mai, sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, prilej de a ne celebra tradițiile și cultura oriunde ne-am afla în lume. Această zi specială ne amintește că a fi român nu înseamnă doar locul pe care îl numim „acasă”, ci felul în care purtăm cu noi în suflet oriunde meleagurile natale, limba, memoria și dorul de toți cei dragi. Milioanele de români care trăiesc și muncesc departe de casă poartă zi de zi cu ei identitatea și valorile unui popor puternic, mândru și rezilient. Dragi români de pretutindeni, vă transmit tuturor respect și prețuire. Efortul vostru, sacrificiile și reușitele voastre sunt parte din povestea noastră comună. România vă simte aproape, indiferent de depărtare. La mulți ani”, a transmis șeful statului într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan și-a exprimat „respectul și recunoștința” față de românii plecați peste hotare pentru „modul în care păstrează vie legătura cu România”.

„Prin ceea ce faceți zi de zi, prin valorile pe care le transmiteți copiilor voștri și prin felul în care reprezentați țara noastră, contribuiți la imaginea și puterea comunității românești din întreaga lume. Știu că drumul departe de casă vine adesea cu sacrificii și încercări. Tocmai de aceea, România trebuie să rămână aproape de cetățenii săi oriunde s-ar afla, să îi asculte și să construiască punți reale de sprijin și colaborare. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și pentru faptul că nu uitați niciodată de rădăcinile voastre. La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni”, a scris șeful Guvernului pe pagina sa.

Și Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj special. Reprezentanții instituției au afirmat că „Ziua Românilor de Pretutindeni este un moment de sărbătoare și de solidaritate cu milioanele de conaționali care trăiesc departe de țară și care își construiesc destinul contribuind în mod substanțial la societățile din care fac parte, păstrând viu atașamentul față de țară și față de identitatea românească”.

„Poate că distanțele geografice ne separă uneori, dar astăzi, mai mult decât oricând, relația dintre România și comunitățile de români din afara granițelor este dinamică, directă și profundă. Românii de pretutindeni sunt parte integrantă a societății românești și un pilon important al conectării României la spațiul internațional și al imaginii noastre în lume. Sunt o resursă de energie, creativitate și profesionalism care contribuie nemijlocit la dezvoltarea economică și socială a țării noastre. Prin rețeaua noastră de misiuni diplomatice și oficii consulare, rămânem mereu aproape de cetățenii români din străinătate, pentru a le proteja drepturile și interesele, în spiritul solidarității, responsabilității și al datoriei”, se arată în mesajul transmis de MAE.

Totodată, Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a transmis: „Pentru mulți dintre voi, România înseamnă vocea părinților și a bunicilor, mesele tradiționale de sărbători și limba în care vă bucurați sau vă exprimați dorul. Oriunde ați ales să munciți și să trăiți, ați dus cu voi o parte din identitatea noastră, iar prin grija de a păstra cultura și tradițiile românești conturați o Românie cu granițele mult mai mari. Pentru că apartenența nu ține doar de locul în care trăim, ci și de legăturile pe care alegem să le păstrăm.”

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj în care a vorbit despre credință.

„Românii plecați din ţară din diferite motive au dus cu ei credinţa străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea şi credinţa sfântă ortodoxă departe de țară”, a spus el, citat de portalul oficial de știri al Patriarhiei Române, Basilica.

Ziua Românilor de Pretutindeni este serbată în ultima duminică din luna mai. Această sărbătoare a fost instituită în anul 2015. Inițial, înainte de anul 2014, Ziua Românilor de Pretutindeni a fost marcată la data de 30 noiembrie, concomitent cu sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, potrivit Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007.

Schimbarea datei de sărbătorire a venit la cererea comunităților de români din diaspora.

Această lege reprezintă cadrul legal de reglementare a drepturilor persoanelor care își asumă în mod liber identitatea culturală română – persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, din afara granițelor României, conform Agerpres.

