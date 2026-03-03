search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Unii membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova îl vor în pușcărie, afirmă pro-rusul Igor Dodon

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), susține că nu există unitate în formațiunea pe care o conduce, aceasta fiind fragmentată în mai multe grupuri, iar unii colegi vor să-l înlăture de la conducere și chiar să-l vadă în închisoare.

Igor Dodon afirmă că PSRM este fragmentat. FOTO: Socialistii.md
Igor Dodon afirmă că PSRM este fragmentat. FOTO: Socialistii.md

Liderul PSRM afirmă că, în ultimii ani, formațiunea la șefia căreia se află s-a confruntat cu mai multe probleme interne.

„În primul rând, din 2011, de când am ajuns la conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ne-au îngropat și au spus că nu avem șanse. Iar în acești 15 ani, în care am condus direct sau indirect formațiunea socialiștilor pentru că eu am condus-o și, chiar și atunci când eram președintele țării, eram președintele de onoare al partidului și cu Zinaida Greceanîi discutam tot ce ținea de partid, în toată această perioadă am avut diferite etape, cu diverse evenimente și represiuni în interiorul formațiunii, iar pe toate le-am depășit”, a spus Igor Dodon în timpul unei emisiuni TV. 

Iar acum partidul este fragmentat în mai multe grupuri, inclusiv unul care este pro-UE, poziție cu care Igor Dodon nu este de acord.

,,Noi ne apropiem acum de o situație în care va trebui să facem ceva, să întreprindem niște pași în interiorul formațiunii. Desigur, în interiorul formațiunii există opinii diferite, ca în toate partidele (...). Sunt unii care consideră că trebuie să fim 100% pro-europeni, cu ceea ce nu sunt de acord. Eu consider că putem examina negocierile cu UE după modelul lui Orban: adică o politică economică separată, precum georgienii. Vrem să cooperăm cu Rusia, fără să ni se dicteze. Vrem să cumpărăm gaz din Rusia pentru că este mai ieftin. În al doilea rând, în tot ceea ce ține de valorile LGBT și de familia tradițională, suntem împotriva migrației”, a adăugat liderul socialiștilor. 

Îl vor după gratii

Mai mult, Igor Dodon afirmă că unii colegi își doresc ca el să ajungă după gratii pentru a prelua conducerea partidului.

,,Există unii care speră că eu voi pleca pentru a prelua controlul. Există unii care speră că voi fi băgat în pușcărie. Eu cred că nu există nicio șansă, dar unii speră că voi fi încarcerat și atunci se va putea prelua puterea în partid, pentru că altfel este imposibil. La noi este congres peste 2–3 ani”, a conchis Igor Dodon, actualul lider al PSRM și fost președinte al Republicii Moldova. 

Problemele penale ale socialistului

Pro-rusul Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iaralov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care le neagă. 

„Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni. 

Dosarul a fost deschis după ce mai multe videoclipuri în care Igor Dodon primește o sacoșă neagră de la Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice. 

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual președinte al PSRM, figurează și-n alte anchete penale. El neagă acuzațiile. 

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
digi24.ro
image
Un zbor Dubai-București pentru românii blocați în zona de conflict a fost anulat dintr-un motiv surprinzător
stirileprotv.ro
image
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele
gandul.ro
image
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
mediafax.ro
image
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Un jucător de la Rapid a dat cu mașina peste o femeie și ar fi fugit de la locul accidentului. Victima, în stare gravă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
antena3.ro
image
Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele"
observatornews.ro
image
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
cancan.ro
image
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Când expiră cadastrul și în ce situații trebuie refăcut
playtech.ro
image
Efectul Emil Gânj: revoltă în Mureș. Amenințările polițiștilor după ce nu și-au primit toate drepturile salariale pentru căutările-maraton: „N-ar fi de mirare să avem o serie de refuzuri”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Ronaldo a fugit din calea războiului. Unde a aterizat avionul său privat
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
click.ro
image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria