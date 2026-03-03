Unii membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova îl vor în pușcărie, afirmă pro-rusul Igor Dodon

Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), susține că nu există unitate în formațiunea pe care o conduce, aceasta fiind fragmentată în mai multe grupuri, iar unii colegi vor să-l înlăture de la conducere și chiar să-l vadă în închisoare.

Liderul PSRM afirmă că, în ultimii ani, formațiunea la șefia căreia se află s-a confruntat cu mai multe probleme interne.

„În primul rând, din 2011, de când am ajuns la conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ne-au îngropat și au spus că nu avem șanse. Iar în acești 15 ani, în care am condus direct sau indirect formațiunea socialiștilor pentru că eu am condus-o și, chiar și atunci când eram președintele țării, eram președintele de onoare al partidului și cu Zinaida Greceanîi discutam tot ce ținea de partid, în toată această perioadă am avut diferite etape, cu diverse evenimente și represiuni în interiorul formațiunii, iar pe toate le-am depășit”, a spus Igor Dodon în timpul unei emisiuni TV.

Iar acum partidul este fragmentat în mai multe grupuri, inclusiv unul care este pro-UE, poziție cu care Igor Dodon nu este de acord.

,,Noi ne apropiem acum de o situație în care va trebui să facem ceva, să întreprindem niște pași în interiorul formațiunii. Desigur, în interiorul formațiunii există opinii diferite, ca în toate partidele (...). Sunt unii care consideră că trebuie să fim 100% pro-europeni, cu ceea ce nu sunt de acord. Eu consider că putem examina negocierile cu UE după modelul lui Orban: adică o politică economică separată, precum georgienii. Vrem să cooperăm cu Rusia, fără să ni se dicteze. Vrem să cumpărăm gaz din Rusia pentru că este mai ieftin. În al doilea rând, în tot ceea ce ține de valorile LGBT și de familia tradițională, suntem împotriva migrației”, a adăugat liderul socialiștilor.

Îl vor după gratii

Mai mult, Igor Dodon afirmă că unii colegi își doresc ca el să ajungă după gratii pentru a prelua conducerea partidului.

,,Există unii care speră că eu voi pleca pentru a prelua controlul. Există unii care speră că voi fi băgat în pușcărie. Eu cred că nu există nicio șansă, dar unii speră că voi fi încarcerat și atunci se va putea prelua puterea în partid, pentru că altfel este imposibil. La noi este congres peste 2–3 ani”, a conchis Igor Dodon, actualul lider al PSRM și fost președinte al Republicii Moldova.

Problemele penale ale socialistului

Pro-rusul Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iaralov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care le neagă.

„Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni.

Dosarul a fost deschis după ce mai multe videoclipuri în care Igor Dodon primește o sacoșă neagră de la Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice.

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual președinte al PSRM, figurează și-n alte anchete penale. El neagă acuzațiile.