Omul lui Putin la Chișinău vrea să fie primit în audiență de liderul puterii. Igor Grosu: ,,Nu înțeleg ce să discut cu el”

Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, a trimis o scrisoare prin care solicită să fie primit în audiență de Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), însă acesta susține că nu are ce discuta cu diplomatul.

„El tare se rupe la mine, îmi trimite o scrisoare, tare se rupe să ajungă la mine în audiență, iar eu nu înțeleg ce să discut cu el. Nivelul lui este, cel mult, la Ministerul Afacerilor Externe, unde trebuie să fie invitat”, a conchis Igor Grosu.

Întrebat dacă Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, mai are rost să fie convocat la sediul Ministerului moldovean al Afacerilor Externe (MAE), Igor Grosu a răspuns că ,,are rost să fie convocat de fiecare dată când trebuie să i se arate, fie o dronă, fie un borcan cu apă poluată. De fiecare dată trebuie convocat și să i se arate care este rezultatul politicii imperialiste ruse și care sunt consecințele războiului din Ucraina. Acesta nu vizează doar Ucraina, ci a creat și o criză ecologică de proporții (n.r. – poluarea fluviului Nistru cu petrol). Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă nu se intervenea la timp și nu se construiau barajele? Acum înțeleg că sunt aproximativ 20 de baraje”.

Ultima convocare

Ultima oară, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat în data de 17 martie la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a oferi explicații în legătură cu poluarea fluviului Nistru cu petrol.

La sediul MAE, diplomatului i-a fost prezentată apa fluviului Nistru care a fost poluată cu petrol în urma atacului rusesc din Ucraina, o sticlă fiind pusă pe masă, chiar în fața sa. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Externe i-au transmis o nota de protest lui Oleg Ozerov față de atacul Moscovei asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk din Ucraina, acesta având loc în data 7 martie și provocând scurgeri masive de petrol ,,în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”.

Diplomat agreat

În aprilie anul trecut, lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a afirmat că ambasadorul Oleg Ozerov este unul agreat pentru că nu a fost invitat să-și prezinte scrisorile de acreditare.

„Nu poţi să inviţi reprezentantul unei ţări să depună scrisorile de acreditare când oficiali de la Moscova spun că statul Republica Moldova nu merită să existe sau ceva de tipul acesta. E vorba despre atitudinea lipsită de respect în general a Kremlinului faţă de Republica Moldova, este vorba despre faptul că nu se respectă suveranitatea acestei ţări, integritatea teritorială. Nu e un lucru nou din păcate, nu mai suntem surprinşi, dar este doar o continuare a acestei atitudini”, a detaliat președinta Republicii Moldova.