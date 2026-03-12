Opoziția de la Chișinău vrea demiterea președintelui Parlamentului. Ce o nemulțumește

Opoziția de la Chișinău a înaintat în cadrul ședinței de joi a Parlamentului, un proiect pentru revocarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, pe motiv că nu le permite să se expună în timpul ședințelor. Proiectul nu a fost însă inclus pe ordinea de zi pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi.

,,Din păcate, se aplică duble standarte. Trebuie să conștientizăm că acolo, unde nu este loc de bună ziua aplicăm legea. Avem acest drept”, a menționat deputatul formațiunii Partidul Nostru, Serghei Ivanov.

,,Sunt circa 40 de semnături. Motivul este lipsirea mai multor deputați de dreptul luării de cuvânt”, a adăugat deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Vlad Batrâncea.

,,În oricare proiect dezbătut în Parlament, deputații au dreptul să se expună, iar Igor Grosu a încălcat această inițiativă, motiv pentru care am semnat această inițiativă”, a conchis liderul PSRM, Igor Dodon.

Proiectul, care a fost semnat de aproximativ 40 de deputați ai opoziției, a fost anunțat de Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă (PPDA)

„Ori ne dați un pion, ori vă luăm regina”, a afirmat Vasile Costiuc, subliind că „atunci când închizi microfonul și nu le dai voie deputaților să vorbească, este comportament inadecvat”.

Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, nu a venit cu o replică, însă colegii săi, deputați ai PAS, au făcut-o, răspunzând: „Ia și cumpără-ți un bilet”.

Deputații puterii au făcut referire la incidentul din 15 februarie, din orașul italian Napoli, unde parlamentarul Vasile Costiuc, omul liderului AUR, George Simion, în Republica Moldova, a fost dat afară dintr-un autobuz pentru că ar fi refuzat să își achite călătoria.

Într-un final, doar 37 de aleși au votat, un număr insuficient pentru includerea proiectului privind revocarea lui Igor Grosu din funcția de președinte al Parlamentului.

Conform regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, șeful Legislativului poate fi revocat înainte de termen la solicitarea formațiunii care l-a propus sau a unei treimi din numărul aleșilor.

Hotărârea privind revocarea se adoptă cu votul a două treimi din numărul parlamentarilor, prin vot secret.