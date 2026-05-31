Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Escaladare în Orientul Mijlociu. Israelul extinde ofensiva terestră în Liban și ocupă fortăreața strategică Beaufort

Război în Orientul Mijlociu
Armata israeliană (IDF) își extinde operațiunile terestre în sudul Libanului împotriva grupării Hezbollah, crescând semnificativ raza zonelor vizate de ordinele de evacuare. Recent, forțele israeliene au reiterat avertismentul adresat civililor de a părăsi toate localitățile situate la sud de râul Zahrani, semnalând o pătrundere mai adâncă pe teritoriu libanez.

IDF a preluat Castelului Beaufort/FOTO:X

„Oricine se află în apropierea elementelor, facilităților sau echipamentelor de luptă ale Hezbollah își pune viața în pericol”, a transmis purtătorul de cuvânt al IDF. Anunțul survine în contextul în care armata a confirmat preluarea controlului asupra castelului Beaufort, un punct de importanță strategică majoră situat pe o creastă înaltă deasupra râului Litani.

Importanța strategică și simbolică a fortăreței Beaufort

Capturarea castelului Beaufort reprezintă un moment de cotitură atât din punct de vedere militar, cât și simbolic. Construită de cruciați în urmă cu aproximativ 900 de ani pe stâncile de deasupra râului Litani, fortăreața oferă o vizibilitate extinsă asupra întregii regiuni de frontieră. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a amintit că Brigada Golani a revenit în acest punct la 44 de ani de la luptele grele purtate în aceeași zonă, arborând din nou steagul israelian. Controlul asupra acestei creste este considerat esențial de către Tel Aviv pentru a proteja comunitățile din nordul Israelului în fața atacurilor cu rachete și drone.

Premierul Benjamin Netanyahu a descris această evoluție ca fiind „o etapă dramatică și o schimbare de politică”, adăugând că Israelul a preluat inițiativa și acționează concomitent pe mai multe fronturi — în Siria, Gaza și Liban. De cealaltă parte, pentru Liban, pierderea acestui monument istoric marchează avansul forțelor israeliene către orașul Nabatieh, devenit o țintă frecventă a bombardamentelor.

Reacții internaționale și criza umanitară din Liban

Extinderea operațiunilor israeliene dincolo de linia inițială a râului Litani a stârnit îngrijorare la nivel internațional. Franța, invocând legăturile sale istorice cu Libanul, a solicitat de urgență o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a catalogat situația drept „o eroare majoră pentru Israel”, subliniind că prelungirea operațiunilor și ocuparea profundă a teritoriului libanez nu pot fi justificate.

Pe teren, bilanțul uman continuă să crească. Ministerul Sănătății din Liban a raportat că un atac aerian în proximitatea spitalului Hiram din Tyr s-a soldat cu rănirea a 13 cadre medicale și pagube materiale semnificative.

De la reluarea ostilităților de amploare — declanșate după atacurile cu rachete ale Hezbollah ca răspuns la uciderea liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei — autoritățile de la Beirut estimează că peste 3.300 de persoane și-au pierdut viața în Liban, în timp ce bilanțul victimelor din rândul armatei israeliene a ajuns la 25 de morți.

Diplomație în umbra confruntărilor

În timp ce nordul Israelului rămâne sub alerta atacurilor cu proiectile lansate de Hezbollah, școlile din regiune fiind închise preventiv, premierul libanez Nawaf Salam a acuzat public Israelul de aplicarea unei „politici a pământului pârjolit și a unei pedepse colective”.

Cu toate acestea, canalele diplomatice rămân parțial deschise. O a patra rundă de negocieri între delegațiile guvernamentale din Israel și Liban urmează să aibă loc la Washington. Premierul Salam a subliniat că aceasta este singura cale de ieșire din conflict pentru Liban, deși gruparea Hezbollah nu este implicată direct în discuții, lăsând guvernul și armata libaneză în postura de spectatori în propria țară în fața acestei confruntări majore.

