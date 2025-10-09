Video Primarul Chișinăului, liderul listei de candidați la alegerile parlamentare, refuză să renunțe la funcția de edil

Primarul Chișinăului, liderul listei de candidați a Blocului Alternativa la alegerile parlamentare, refuză să renunțe la funcția de edil, subliniind că rămâne la primărie pentru ca să realizeze mai multe „lucruri importante”.

Ion Ceban a făcut anunțul la câteva zile după scrutinul parlamentar, în timpul căruia Blocul Alternativa, din care face parte, a participat pentru prima dată la alegeri.

,,Am învățat lecția pe care ne-ați dat acum la parlamentare, mergem în Parlament cu o echipă de oameni pregătiți, cu proiecte și programe care sunt în primul rând pentru fiecare cetățean care țin de pensii, de salarii, de micșorare de tarife, de multe alte lucruri importante pentru fiecare om: fie că se află în țară sau peste hotare. A fost o campanie murdară, agresivă, nu bazată pe idei: cu minciuni și manipulări. Și această campanie continuă mai departe. Vreau un singur lucru să vă spun că scopul lor: este să amplifice această campanie murdară și să decapiteze Primăria muncipiului Chișinău. Vă tot spun că vor veni cu percheziții, cu dosare. Mergem în Parlament cu o echipă de oameni foarte pregătiți, iar eu să rămân primar așa cum v-am promis. Ce avem de făcut în continuare? Multe lucruri importante pentru municipiul Chișinău: aici, acasă, ca fiecare locuitor să se simtă mai bine”, a spus edilul Ion Ceban în timpul unei înregistrări video pe care a făcut-o publică pe internet.

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativă Națională (MAN), membră a Blocului Alternativa, care a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, având 7,96% din voturi și opt mandate de parlamentar. Edilul Chișinăului are interdicție de intrare în România și spațiul Schengen din cauza legăturilor sale cu Rusia.

În luna ianuarie a acestui an, Ion Ceban, alături de Ion Chicu, președintele PDCM, Alexandr Stoianoglo, perdantul alegerilor prezidențiale moldovenești, și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist, au format Blocul Alternativa.

Liderul MAN, care susține acum că este pro-UE, s-a aflat la Moscova în ziua în care Rusia a invadat Ucraina.

După aproape doi ani în care a refuzat să ofere detalii despre prezența sa în data de 24 februarie 2022 la Moscova, Ion Ceban a oferit recent explicații, susținând că Federația Rusă a fost doar un punct de tranzit, iar destinația finală ar fi trebuit să fie exotica Thailanda, unde însă nu a mai ajuns.

De-a lungul timpului, el a fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar în 2014, la scurt timp după ce Kremlinul a anexat ilegal Crimeea, a susținut referendumul ilegal din Găgăuzia, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – Belarus.

Tot în același an, Ion Ceban, alături de mai mulți socialiști, a protestat la Bruxelles împotriva semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Doar în cadrul Uniunii Vamale ţara mai are şansa să-şi păstreze statalitatea şi să apuce calea unei dezvoltări progresive”, a spus atunci Ion Ceban.