Edilul Chișinăului rămâne cu interdicția de intrare în România și Schengen. Curtea de Apel din București i-a respins recursul

Publicat:

Curtea de Apel București a respins recursul primarului Chișinăului, Ion Ceban, prin care a solicitat suspendarea interdicției de intrare în România și spațiul Schengen. Soluția nu este definitivă, ea poate fi atacata cu recurs în termen de cinci zile la Înalta Curte de Casație si Justiție.

Ion Ceban a anunțat că va contesta decizia Curții de Apel București. FOTO: Facebook
Ion Ceban a anunțat că va contesta decizia Curții de Apel București. FOTO: Facebook

Într-o înregistrare video făcută publică pe pagina sa de Facebook, Ion Ceban a anunțat că va contesta decizia în instanța superioară.

,,Vom merge în continuare conform procedurii legale”, a adăugat edilul Chișinăului, care și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală.

În Italia, cu viză limitată

Decizia de suspendare a funcției de edil a fost făcută publică la șase zile după startul oficial al campaniei și doar după ce s-a întors din Italia, unde a participat la un eveniment organizat la Roma, fiind în posesia unei vize cu valabilitate limitată pe fondul interdicției de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Ion Ceban a fost supus acestei măsuri restrictive în iulie anul acesta. Ulterior, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a subliniat că măsura i-a fost aplicată edilului Chișinăului din cauza legăturilor sale cu Rusia. În replică, Ion Ceban a negat acuzațiile, anunțând că va contesta decizia.

Acum este proeuropean, dar în trecut-un prorus înverșunat 

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativă Națională (MAN), membră a Blocului Alternativa, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În luna ianuarie a acestui an, Ion Ceban, edilul Chișinăului și lider al MAN, alături de Ion Chicu, președintele PDCM, Alexandr Stoianoglo, perdantul alegerilor prezidențiale moldovenești, și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist, au format Blocul Alternativa care se declară pro-european.

Liderul MAN, care susține acum că este pro-UE, s-a aflat la Moscova în ziua în care Rusia a invadat Ucraina. 

După aproape doi ani în care a refuzat să ofere detalii despre prezența sa în data de 24 februarie 2022 la Moscova, Ion Ceban, primarul degrevat al Chișinăului și membru al Blocului Alternativa, a oferit în sfârșit explicații. El a susținut că Federația Rusă a fost doar un punct de tranzit, iar destinația finală ar fi trebuit să fie exotica Thailanda, unde însă nu a mai ajuns.

,,Ca să clarificăm această întrebare o dată și pentru totdeauna, am luat astăzi documente care datează din acea perioadă și am vrut să le prezint în campania electorală pentru alegerile locale. Acestea așa și stăteau la mine pe masă. Dacă va fi nevoie de un alt document, eu îl pot prezenta”, a spus Ion Ceban, într-o emisiune TV.

La Moscova, în ziua începerii războiului

El a venit cu o copie a unei vize pentru Thailanda, țara în care, a spune el, urma să ajungă în februarie 2022.Dar întrebat de realizatorul emisiunii dacă poate să arate ștampilele din pașaport ce confirmă plecarea în statul exotic, Ion Ceban a răspuns că nu poate face acest lucru.

,,-Eu nu am zburat în Thailanda pentru că m-am întors pe 24.

- Aaa.. v-ați întors?

- Eu doar v-am spus că m-am întors. Apropo, printr-un proces extrem de dificil”, a conchis acesta.

De-a lungul timpului, el a fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar în 2014, la scurt timp după ce Kremlinul a anexat ilegal Crimeea, a susținut referendumul ilegal din Găgăuzia, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – Belarus.

Tot în același an, Ion Ceban, alături de mai mulți socialiști, a protestat la Bruxelles împotriva semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Doar în cadrul Uniunii Vamale ţara mai are şansa să-şi păstreze statalitatea şi să apuce calea unei dezvoltări progresive”, a spus atunci Ion Ceban.

Republica Moldova

