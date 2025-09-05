Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina

După aproape doi ani în care a refuzat să ofere detalii despre prezența sa la Moscova în ziua în care Kremlinul a invadat Ucraina, Ion Ceban, primarul degrevat al Chișinăului și membru al Blocului Alternativa, a oferit în sfârșit explicații. El a susținut că Federația Rusă a fost doar un punct de tranzit, iar destinația finală ar fi trebuit să fie exotica Thailanda, unde însă nu a mai ajuns.

Într-o emisiune TV, Ion Ceban a venit cu o copie a unei vize pentru Thailanda, țara în care, spune el, urma să ajungă în februarie 2022.

,,Ca să clarificăm această întrebare o dată și pentru totdeauna, am luat astăzi documente care datează din acea perioadă și am vrut să le prezint în campania electorală pentru alegerile locale. Acestea așa și stăteau la mine pe masă. Dacă va fi nevoie de un alt document, eu îl pot prezenta”, a spus Ion Ceban.

Dar întrebat de realizatorul emisiunii dacă poate să arate ștampilele din pașaport ce confirmă plecarea în statul exotic, Ion Ceban a răspuns că nu poate acest lucru.

,,Eu nu am zburat în Thailanda pentru că eu m-am întors pe 24

- Aaa v-ați întors?

- Eu doar v-am spus că m-am întors. Apropo, printr-un proces extrem de dificil”, a conchis acesta.

Candidat Blocului Alternativa la parlamentare

Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar pe durata campaniei electorale. Decizia a fost făcută publică la șase zile după startul oficial al campaniei și doar după ce acesta a revenit din Italia, unde participase la un eveniment organizat la Roma, la care a mers cu o viză cu valabilitate limitată, pe fondul interdicției de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Ion Ceban a fost vizat de această măsură restrictivă în luna iulie a acestui an.Ulterior, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a subliniat că măsura i-a fost aplicată edilului Chișinăului din cauza legăturilor sale cu Rusia. În replică, Ion Ceban a negat acuzațiile și a anunțat că va contesta decizia.

Deconspirat de presa de investigație

În noiembrie 2023, cu câteva zile înainte de alegerile locale generale din Chișinău, jurnaliștii din Estonia au relatat că favoritul scrutinului s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a invadat Ucraina.

Întrebat atunci dacă confirmă sau infirmă faptul că a fost în ziua de 24 februarie la Moscova, Ion Ceban a evitat să răspundă, precizând că mai multe detalii vor fi oferite în zilele următoare.

,,V-aș invita să discutăm astăzi despre votare nemijlocit, asta este unu. Doi -subiectul a apărut miercuri, iar joi și vineri nu a venit nimeni, niciun jurnalist la conferințele de presă să ne întrebe. Așa cum am zis, aștept unele acte care le-am solicitat oficial și le voi prezenta marți pentru toată lumea”, a declarat în ziua alegerilor Ion Ceban, după ce și-a exercitat dreptul de vot alături de soția sa, care urma să aducă pe lume al treilea copil.