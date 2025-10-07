search
Ce daune morale îi cere Ion Ceban, primarul de la Chișinău interzis în România, ministrului Oana Țoiu, în procesul deschis la București

Publicat:

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care are interdicție de intrare în România și Schengen, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României.

Ion Ceban, primarul Chișinăului FOTO: Facebook
Ion Ceban, primarul Chișinăului FOTO: Facebook

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care are interdicție de intrare în România și Schengen, îi cere ministrului de Externe Oana Țoiu daune morale de 1 leu, ”să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională”, potrivit G4Media.

Ion Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul țării noastre și în Spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. 

În dosarul de la Tribunalul București, primarul Chișinăului, care este și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională din Republica Moldova, califică declarațiile Oanei Țoiu la adresa sa ”un atac la persoană, dorindu-se a se transmite mesajul că reprezint o amenințare și sunt o persoană periculoasă pentru România, singurul scop al pârâtei fiind de a mă denigra. (…) pârâta a inoculat în rândul opiniei publice o imagine total distorsionată a politicianului și cetățeanului moldovean Ion Ceban, Primarul Orașului Chișinău, provocându-mi un prejudiciu moral imens, prin încălcarea drepturilor personal nepatrimoniale, privind cinstea, onoarea, buna reputație, demnitatea, prestigiul persoanei și dreptul la propria imagine”.

Ceban o mai acuză pe Țoiu de utilizarea unei ”tehnici manipulatorii” și că a condus la discreditarea sa în rândul opiniei publice și a electoratului, creându-i o imagine ”de om care nu poate fi socotit de încredere.” El mai susține că afirmațiile lui Țoiu sunt ”numai calomnii” și că, deși le lipsește o minimă argumentație și un minim suport probatoriu, au condus la ”un veritabil linșaj mediatic” la adresa sa. Reclamantul a mai menționat că, pe 22 august, a notificat-o pe Oana Țoiu să retracteze public, în termen de 48 de ore, ”afirmațiile defăimătoare”, lucru care nu ar fi avut loc.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a comentat la momentul respectiv cazul lui Ion Ceban, oferind câteva detalii legate de interdicție.

,,În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanți ai Federației Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influență să fie limitată pe teritoriul nostru, mai ales că noi avem un număr foarte mari de cetățeni care sunt și cetățeni români, și cetățeni ai Republicii Moldova. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională, decizia de a nu permite accesul pe teritoriul României are drept efect direct decizia de a nu permite accesul pe teritoriul spațiului Schengen”, a mai afirmat Oana Țoiu.   

În data de 9 iulie, reprezentanții Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) au anunțat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, și alți doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen.

Potrivit presei, alături de Ion Ceban se află și controversata jurnalistă Natalia Morari, care a confirmat acest lucru. De asemenea, pe aceeași listă se regăsește și fostul premier comunist și lider al Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, care a declarat că nu comentează zvonuri și că așteaptă o confirmare oficială în acest sens.

Ion Ceban, considerat apropiat de cercuri proruse, a mai fost criticat în trecut pentru pozițiile sale politice. Interdicția de intrare în România vine într-un context în care relațiile dintre Chișinău și Moscova rămân tensionate, iar România sprijină Republica Moldova în procesul de apropiere de UE.  

Politică

