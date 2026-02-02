Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cui îi aparține propunerea

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad, care a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook.

Arild Hermstad a subliniat că a nominalizat-o pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace deoarece lidera de la Chișinău s-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa.

,,Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi”

,,Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală rusă, dezinformare, atacuri cibernetice și destabilizare pentru a obține o guvernare mai prietenoasă Kremlinului, așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți. Sandu le-a răspuns rușilor cu mijloace pașnice: să întărească statul de drept, să protejeze alegerile libere și să respecte un curs democratic. Sandu se distanțează clar de imperialismul rus și leagă Moldova mai aproape de democrațiile occidentale.Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: Construim comunități robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezist influenței autoritare cu transparență și guvernanță publică.Democrația este o condiție prealabilă pentru adevărata pace”, a menționat acesta în postarea făcută publică pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului norvegian, Maia Sandu a fost crucială în oprirea încercărilor Rusiei de a submina democrația moldovenească, motiv pentru care el consideră că aceasta merită Premiul Nobel pentru Pace. Lidera de la Chișinău nu a venit deocamdată cu un punct de vedere privind această propunere.

Arild Hermstad, de 59 de ani, este un politician norvegian, lider al Partidului Verzilor din Norvegia.

Câștigătoarea de anul trecut

Premiul Nobel pentru Pace este decernat anual la Oslo, în Norvegia, ceremonia de decernare având loc în cadrul unui eveniment oficial care se desfășoară la sfârșit de an.

În 2025, Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean și pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”.