Video Cum va vota lidera de la Chișinău în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România

Maia Sandu a afirmat că își va da votul pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum pe această temă, afirmație făcută în cadrul unui interviu realizat de doi celebri jurnaliști din Marea Britanie, în incinta Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Întrebată dacă va susţine unirea Republicii Moldova cu România, ea a oferit un răspuns afirmativ.

„Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”, a menționat lidera de la Chișinău.

Argumentele liderei de la Chișinău

Chestionată cu privire la motivele votului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus mai multe argumente, inclusiv faptul că țării îi este dificil să țină piept atacurilor Kremlinului.

„Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană și, desigur, să țină piept Rusiei”, a adăugat Maia Sandu.

Dar lidera de la Chișinău recunoaște că, în acest moment, nu există în țara sa o majoritate favorabilă unirii.

„Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să rezistăm ca democrație”, a mai afirmat președinta Maia Sandu.

Interviul a durat peste o oră, timp în care Maia Sandu a vorbit în limba engleză despre situaţia politică din Republica Moldova și din regiune, despre copilăria sa în fosta URSS sau despre mişcările de renaştere naţională de la sfârşitul anilor ’80.

„La sfârşitul anilor ’80, au fost mişcările de renaştere naţională și, bineînţeles, au fost discuţii despre reunirea cu România, deoarece Moldova făcea parte anterior din România. Atunci, desigur, nu puteam şti câţi oameni ar fi sprijinit unirea, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mare de participanți la mişcarea din Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) din Chișinău, unde au fost sute de mii de persoane, putem spune că am fi avut sprijin pentru unirea cu România”, a detaliat Maia Sandu.

Interviul a fost realizat de Rory Stewart și Alastair Campbell, doi jurnaliști britanici care găzduiesc cel mai mare podcast politic din Marea Britanie, „The Rest Is Politics: Leading”.