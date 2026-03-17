search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Unde pot fi văzute filmele de Oscar și celelalte producții cunoscute în care joacă laureații

0
0
Publicat:

Premiile Oscar s-au încheiat, dar spectacolul continuă. Dacă nu ați apucat să vedeți producțiile premiate, vă oferim o listă cu platformele sau cinematografele unde le puteți viziona. Și, ca bonus, alte recomandări de filme cu actorii câștigători la categoriile ,,Cel mai bun rol principal" și ,,Cel mai bun rol secundar".  

One Battle After Another a fost marele câștigător al galei

Platformele care difuzează filmele de Oscar

One Battle After Another (O luptă după alta),  care a obținut șase statuete, inclusiv pentru ,,Cel mai bun film", poate fi vizionat pe platforma HBO Max. 

Pe aceeași platformă este disponibil și Sinners (Păcătoșii), producție care a obținut patru premii, printre care ,,Cel mai bun scenariu original" și ,,Cel mai bun actor în rolul principal" (Michael B. Jordan). 

Și tot pe HBO Max poate fi văzut și Weapons (Arme), filmul horror care i-a adus lui Amy Madigan premiul Oscar pentru ,,Cea mai bună actriță în rol secundar". 

Pe Netlix găsiți K-Pop Demon Hunters, anime-ul care a câștigat la categoria ,,Cel mai bun film animat", dar și Frankestein, filmul regizat de Guillermo del Torro care a câștigat la categoriile ,,Costume" și ,,Machiaj și coafură". 

Filmele care pot fi văzute doar în cinema

Alte producții de Oscar sunt disponibile în cinematografe.

Hamnet, filmul din Marea Britanie care i-a adus lui Jessie Buckely premiul Oscar pentru ,,Cea mai bună actriță în rolul principal" încă mai rulează pe marile ecrane. 

 Sentimental Value (Valoare sentimentală), care a fost desemnat ,,Cel mai bun film străin", mai este disponibil doar în câteva cinematografe, după ce a început să ruleze în urmă cu câteva luni.

Recomandări de filme cu Sean Penn

La această ediție, Sean Penn a reușit să câștige al treilea premiu Oscar din carieră, cu rolul  din One Battle After Another. Dacă vreți să îl revedeți și în alte filme, acestea sunt doar câteva dintre propuneri:

  • „Mystic River” (Misterele fluviului) - Un film plin de mister, dar și apăsător, pentru care a obținut primul premiu Oscar;
  • „Milk” (Prețul curajului) - Drama biografică ce spune povestea primul politician gay ales într-un consiliu orășenesc american, rol care i-a adus, de asemenea, Oscarul;
  • „I Am Sam” (Eu sunt Sam) - O dramă emoționantă, în care joacă rolul unui tată cu deficiențe cognitive;
  • „The Tree of Life” (Pomul Vieții) - Un film SF, care îi are în distribuție și pe Brad Pitt și Jessica Chastain

Cele mai cunoscute filme cu Amy Madigan

Amy Madigan a primit primul ei Oscar, pentru ,,Cea mai bună actriță în rol secundar", cu rolul din Weapons. Alte filme în care o puteți vedea sunt:

  • „Field of Dreams" (Terenul de baseball) - O dramă despre un fermier care construiește un teren de baseball inspirat de o voce misterioasă; poate fi vizionată pe Sky Showtime. 
  • ,,The dark half" (Jumătatea întunecată) - Un thriller despre un scriitor ale cărui personaje fictive prind viață.
  • ,,Gone baby gone" (Dispărută fără urmă) - O dramă polițistă despre dispariția unei fetițe și dilemele morale ale anchetei.

Cele mai cunoscute filme cu Michael B. Jordan

Michael B. Jordan FOTO: Mike Coppola/Getty Images
În ciuda asemănării de nume, Michael B. Jordan nu este baschetbalist. Actorul i-a impresionat acum pe critici cu interpretarea din Sinners, unde a jucat nu unul, ci două personaje: pe frații gemeni Smoke. A reușit astfel să câștige premiul Oscar pentru ,,Cel mai bun actor în rol principal". Alte producții în care îl puteți urmări sunt:

  • Creed - o dramă sportivă, în care îl interpretează pe Adonis, nepotul rivalului în ring al lui Rocky Balboa; poate fi vizionat pe Amazon Prime. 
  • Black Panter - Un blockbuster Marvel despre un rege care trebuie să își apere regatul și identitatea culturală; este disponibil pe Disney+. 
  • ,,Fruitvale Station" (Moartea lui Oscar Grand) - O dramă inspirată din fapte reale, care urmărește ultimele ore din viața unui tânăr afro-american.
  • ,,Just Mercy" (Doar milă) - Povestea unui avocat care luptă pentru a salva un bărbat condamnat pe nedrept la moarte.

Cele mai cunoscute filme cu Jessie Buckley

Oscarul pentru ,,Cel mai bun rol principal feminin" i-a revenit actriței Jessie Buckley, pentru rolul sensibil din Hamnet. Alte filme în care o puteți vedea pe actrița irlandeză sunt:

  • ,,The Lost Daughter" (Fiica ascunsă) - O dramă psihologică despre maternitate, vinovăție și alegeri personale.
  • ,,I'm Thinking of Ending Things" (Mă gândesc să-i pun capăt) - Un film cu o poveste fragmentată și atmosferă tensionată.
  • ,,Wild Rose" - Povestea unei tinere din Scoția care visează să devină cântăreață de muzică country.
  • ,,Men (Bărbați)" - Un thriller psihologic cu elemente de horror, despre traumă și izolare.
Jessie Buckley FOTO: Mike Coppola/Getty Images

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte