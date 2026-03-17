Unde pot fi văzute filmele de Oscar și celelalte producții cunoscute în care joacă laureații

Premiile Oscar s-au încheiat, dar spectacolul continuă. Dacă nu ați apucat să vedeți producțiile premiate, vă oferim o listă cu platformele sau cinematografele unde le puteți viziona. Și, ca bonus, alte recomandări de filme cu actorii câștigători la categoriile ,,Cel mai bun rol principal" și ,,Cel mai bun rol secundar".

Platformele care difuzează filmele de Oscar

One Battle After Another (O luptă după alta), care a obținut șase statuete, inclusiv pentru ,,Cel mai bun film", poate fi vizionat pe platforma HBO Max.

Pe aceeași platformă este disponibil și Sinners (Păcătoșii), producție care a obținut patru premii, printre care ,,Cel mai bun scenariu original" și ,,Cel mai bun actor în rolul principal" (Michael B. Jordan).

Și tot pe HBO Max poate fi văzut și Weapons (Arme), filmul horror care i-a adus lui Amy Madigan premiul Oscar pentru ,,Cea mai bună actriță în rol secundar".

Pe Netlix găsiți K-Pop Demon Hunters, anime-ul care a câștigat la categoria ,,Cel mai bun film animat", dar și Frankestein, filmul regizat de Guillermo del Torro care a câștigat la categoriile ,,Costume" și ,,Machiaj și coafură".

Filmele care pot fi văzute doar în cinema

Alte producții de Oscar sunt disponibile în cinematografe.

Hamnet, filmul din Marea Britanie care i-a adus lui Jessie Buckely premiul Oscar pentru ,,Cea mai bună actriță în rolul principal" încă mai rulează pe marile ecrane.

Sentimental Value (Valoare sentimentală), care a fost desemnat ,,Cel mai bun film străin", mai este disponibil doar în câteva cinematografe, după ce a început să ruleze în urmă cu câteva luni.

Recomandări de filme cu Sean Penn

La această ediție, Sean Penn a reușit să câștige al treilea premiu Oscar din carieră, cu rolul din One Battle After Another. Dacă vreți să îl revedeți și în alte filme, acestea sunt doar câteva dintre propuneri:

„Mystic River” (Misterele fluviului) - Un film plin de mister, dar și apăsător, pentru care a obținut primul premiu Oscar;

„Milk” (Prețul curajului) - Drama biografică ce spune povestea primul politician gay ales într-un consiliu orășenesc american, rol care i-a adus, de asemenea, Oscarul;

„I Am Sam” (Eu sunt Sam) - O dramă emoționantă, în care joacă rolul unui tată cu deficiențe cognitive;

„The Tree of Life” (Pomul Vieții) - Un film SF, care îi are în distribuție și pe Brad Pitt și Jessica Chastain

Cele mai cunoscute filme cu Amy Madigan

Amy Madigan a primit primul ei Oscar, pentru ,,Cea mai bună actriță în rol secundar", cu rolul din Weapons. Alte filme în care o puteți vedea sunt:

„Field of Dreams" (Terenul de baseball) - O dramă despre un fermier care construiește un teren de baseball inspirat de o voce misterioasă; poate fi vizionată pe Sky Showtime.

,,The dark half" (Jumătatea întunecată) - Un thriller despre un scriitor ale cărui personaje fictive prind viață.

,,Gone baby gone" (Dispărută fără urmă) - O dramă polițistă despre dispariția unei fetițe și dilemele morale ale anchetei.

Cele mai cunoscute filme cu Michael B. Jordan

În ciuda asemănării de nume, Michael B. Jordan nu este baschetbalist. Actorul i-a impresionat acum pe critici cu interpretarea din Sinners, unde a jucat nu unul, ci două personaje: pe frații gemeni Smoke. A reușit astfel să câștige premiul Oscar pentru ,,Cel mai bun actor în rol principal". Alte producții în care îl puteți urmări sunt:

Creed - o dramă sportivă, în care îl interpretează pe Adonis, nepotul rivalului în ring al lui Rocky Balboa; poate fi vizionat pe Amazon Prime.

Black Panter - Un blockbuster Marvel despre un rege care trebuie să își apere regatul și identitatea culturală; este disponibil pe Disney+.

,,Fruitvale Station" (Moartea lui Oscar Grand) - O dramă inspirată din fapte reale, care urmărește ultimele ore din viața unui tânăr afro-american.

,,Just Mercy" (Doar milă) - Povestea unui avocat care luptă pentru a salva un bărbat condamnat pe nedrept la moarte.

Cele mai cunoscute filme cu Jessie Buckley

Oscarul pentru ,,Cel mai bun rol principal feminin" i-a revenit actriței Jessie Buckley, pentru rolul sensibil din Hamnet. Alte filme în care o puteți vedea pe actrița irlandeză sunt: