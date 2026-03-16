Video Semnale radio misterioase după bombardamentele din Iran: mesaje criptate care amintesc de spionajul din Războiul Rece

Un semnal radio neobișnuit, transmis în limba persană și format din serii de numere aparent aleatorii, a stârnit interesul comunității internaționale de radioamatori și al experților în informații. Transmisia a apărut la scurt timp după bombardamentele lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului și ar putea reprezenta un sistem clasic de comunicare criptată folosit pentru transmiterea de mesaje către agenți secreți. Originea semnalului și scopul său rămân, deocamdată, necunoscute, potrivit Radio Europa Liberă.

Semnalul a fost detectat pentru prima dată pe 28 februarie, la aproximativ 12 ore după începerea atacurilor asupra Iranului. Pe o frecvență de unde scurte, distorsionată, care poate fi recepționată aproape de două ori pe zi - dimineața devreme și seara se aude vocea unui bărbat care citește în persană o serie de numere aparent aleatorii.

Potrivit Radio Europa Liberă, numerele sunt rostite pentru perioade diferite de timp, urmate de o pauză în care cuvântul „tavajjoh”, care înseamnă „atenție”, este repetat de trei ori.

Apariția transmisiei a atras rapid atenția radioamatorilor din întreaga lume, care au început să analizeze semnalul și să formuleze ipoteze despre cine l-ar putea transmite și cui îi este destinat.

Situația a devenit și mai intrigantă câteva zile mai târziu. Începând cu 4 martie, semnalul a început să fie bruiat de un zgomot electronic puternic, care face aproape imposibilă auzirea numerelor. Transmisia inițială a fost întreruptă pentru scurt timp, apoi mutată pe o altă frecvență apropiată.

„Este interesant pentru că transmisia a început să fie bruiată pe frecvența inițială”, a declarat Akin Fernandez, specialist în tehnologia radio criptată. „Cineva nu vrea ca destinatarul semnalului să audă numerele”.

„Cel mai probabil, este o operațiune împotriva Iranului”

Potrivit expertului, bruiajul sugerează o confruntare între două părți. „Este o situație adversarială, două grupuri acționează unul împotriva celuilalt. Întrebarea este cine are capacitatea tehnică de a bruia o astfel de stație”, a spus Fernandez.

„Statele Unite au aceste capacități, ceea ce ar putea însemna că transmisia este făcută de Iran. Sau ar putea fi chiar Iranul cel care bruiază, caz în care Statele Unite ar putea fi sursa transmisiei”.

„Cel mai probabil, aceasta este o operațiune împotriva Iranului”, a adăugat el.

Mesaje criptate imposibil de descifrat

Tipul de transmisie amintește de așa-numitele „numbers stations”, stații radio utilizate în perioada Războiului Rece pentru a transmite mesaje secrete agenților aflați în diferite țări.

Principiul este simplu: mesajul este codificat folosind o serie de numere generate aleatoriu și poate fi descifrat doar de persoana care deține cheia de decriptare, numită „one-time pad”.

„Cheile numerice folosite sunt perfect aleatorii. Nu există operații matematice prin care să poată fi descifrate prin forță brută”, a explicat Fernandez.

„Nu poți deduce nimic dintr-o serie aleatorie de litere sau numere, în afară de lungimea ei. Lungimea mesajului nu reflectă conținutul informației transmise”.

Teorii despre originea semnalului

Transmisia a fost denumită V32 de către grupul britanic Enigma2000. Analizele radioamatorilor indică faptul că emițătorul ar putea proveni dintr-o zonă care include nordul Italiei, Elveția, vestul Germaniei, estul Franței, Belgia sau Olanda.

În ceea ce privește originea semnalului, există mai multe teorii. Unele indică Statele Unite ca posibilă sursă a transmisiunii, care ar putea trimite mesaje codificate către agenți din Iran. Alte ipoteze menționează Israelul sau Turcia.

O altă posibilitate este că ar putea fi vorba despre o operațiune psihologică. Potrivit blogului specializat Priyom, ar putea fi „o stație foarte vizibilă, pe o singură frecvență, care apare brusc chiar în prima zi a războiului, într-un interval de maximă audiență”.

Situația a devenit și mai confuză după ce ABC News a relatat că guvernul american a transmis o alertă către autorități privind „comunicații criptate interceptate”.

„Deși conținutul exact al acestor transmisii nu poate fi determinat în prezent, apariția bruscă a unei noi stații cu caracteristici de retransmisie internațională impune o vigilență sporită”, se arată în alerta citată de ABC.