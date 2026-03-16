Video Atacurile Iranului sunt „aproape ieșite de sub control”: Un ministru din Emiratele Arabe Unite critică dur acțiunile Teheranului

Atacurile lansate de Iran asupra statelor din Golf sunt fără precedent și „aproape ieșite de sub control”, afirmă ministrul pentru cooperare internațională al United Arab Emirates, Reem Al Hashimy. Oficialul susține că Emiratele Arabe Unite au suportat cele mai multe atacuri cu rachete și drone din regiune și acuză Iranul că a vizat inclusiv infrastructură civilă.

Într-un interviu acordat postului Australian Broadcasting Corporation, ministrul a spus că reacția Iranului a fost neașteptată. „A fost ceva cu adevărat fără precedent, aproape ieșit de sub control, aș spune, ca Iranul să atace tocmai țările care au cerut de-escaladarea și care au insistat ca acest război să nu înceapă niciodată. Ne-a luat complet prin surprindere”, a declarat ea, potrivit ABC.net.

Potrivit oficialului, Emiratele Arabe Unite au suportat cea mai mare parte a atacurilor din regiune. „Noi am suportat greul majorității atacurilor cu rachete și drone și este cu adevărat surprinzător pentru noi că Iranul a ales această cale irațională de a se lupta cu statele din Golf și de a acționa într-un mod atât de ilegal și inacceptabil”.

Mai mulți analiști cred că aceste atacuri urmăresc să pună presiune asupra președintelui american Donald Trump și să creeze tensiuni între Washington și statele din Golf.

„Iranul lovește și infrastructură civilă”

Reem Al Hashimy a respins ideea că Emiratele ar fi nemulțumite de Statele Unite sau de Israel pentru izbucnirea conflictului. „Indiferent de modul în care a început acest conflict, măsurile de represalii ale Iranului împotriva statelor din Golf sunt problema reală pentru noi”, a spus ea.

Ministrul a subliniat că Emiratele nu au permis folosirea teritoriului lor pentru atacuri împotriva Iranului și că sunt vizate inclusiv obiective civile. „Ei vizează și infrastructura civilă, fie că vorbim despre aeroporturi sau despre petroliere”.

„Nu vom răspunde la intimidare dând înapoi”

Întrebată dacă atacurile ar putea determina Emiratele să renunțe la găzduirea bazelor americane, ministrul a spus că relația cu Washingtonul rămâne solidă. „Dimpotrivă. Relația noastră cu Statele Unite este un parteneriat strategic de lungă durată.”

Ea a transmis și un mesaj clar către Iran: „Nu vom răspunde la intimidare dând înapoi”.

Statele Unite au o bază aeriană în Emiratele Arabe Unite, în apropiere de Abu Dhabi, care a fost vizată de atacuri iraniene, iar mai multe companii aeriene au suspendat temporar zborurile către oraș.

Impact asupra economiei globale

Tensiunile au afectat și traficul prin Strait of Hormuz, o rută maritimă vitală prin care trece aproximativ 20% din transportul mondial de petrol.

Ministrul a avertizat că impactul ar putea depăși sectorul energetic. „Strâmtoarea Ormuz este ruta prin care trece o mare parte din comerțul global, fie că vorbim despre ulei de gătit, produse petrochimice sau bunuri manufacturate”.