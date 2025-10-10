Premiul Nobel pentru Pace, sub umbra fraudei. Se investighează o posibilă scurgere de informații, după ce s-a pariat masiv pe Maria Corina Machado

Oficialii norvegieni care supraveghează Premiul Nobel pentru Pace au deschis o anchetă după ce, cu doar câteva ore înainte de anunțarea câștigătoarei, s-a înregistrat o creștere bruscă a pariurilor online pe numele Mariei Corina Machado.

Oficialii Comitetului Nobel pentru Pace din Norvegia investighează o posibilă scurgere de informații după ce s-au observat mișcări suspecte pe piețele de pariuri online, cu doar câteva ore înainte de anunțarea oficială a câștigătoarei premiului din acest an.

Potrivit datelor analizate de publicațiile norvegiene Aftenposten și Finansavisen, pariurile pe numele Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, au crescut spectaculos pe platforma Polymarket, un site popular pentru pariuri pe evenimente politice.

„Se pare că am fost victime ale unui infractor care dorește să câștige bani pe baza informațiilor noastre”, a declarat Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel.

Pe platforma Polymarket, șansele lui Machado de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace erau de doar 3,75% în jurul miezului nopții (ora Norvegiei), aflându-se în urma Yuliei Navalnaya, văduva liderului rus de opoziție Alexei Navalnîi, și a lui Donald Trump, scrie the Guardian citând presa din Norvegia.

Însă, în decurs de mai puțin de două ore, cotele au urcat spectaculos la 72,8%, semn al unui val brusc de pariuri pe numele politicienei venezuelene. Unul dintre utilizatorii platformei a câștigat peste 65.000 de dolari americani, în timp ce un alt cont, creat chiar în ziua plasării pariului, a fost identificat printre câștigători, potrivit Finansavisen.

La câteva ore după aceste mișcări suspecte, Maria Corina Machado a fost anunțată oficial drept câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, devenind primul cetățean venezuelean care primește această distincție prestigioasă.

Maria Corina Machado a fost informată despre premiu la ora 10:50 (ora Norvegiei) de către directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, care a descris-o drept „un simbol al luptei democratice într-o țară autoritară”.

Investigația lansată de oficialii norvegieni urmărește să afle dacă informații confidențiale privind câștigătorul au fost divulgate în prealabil, contrar regulilor stricte de confidențialitate care guvernează procesul de selecție al laureaților Nobel.

Ce este Polymarket

Site-ul Polymarket a devenit în ultimii ani o platformă de referință pentru pariuri pe teme politice și economice, multe dintre acestea bazându-se pe speculații și zvonuri, ceea ce poate influența artificial cotele și câștigurile.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă mișcările de pe piața de pariuri au fost rezultatul unui noroc pur sau dacă cineva a avut acces la informații din interiorul Comitetului Nobel, care, conform regulilor, păstrează secrete toate deliberările până la momentul anunţului oficial.