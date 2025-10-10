search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Premiul Nobel pentru Pace, sub umbra fraudei. Se investighează o posibilă scurgere de informații, după ce s-a pariat masiv pe Maria Corina Machado

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Oficialii norvegieni care supraveghează Premiul Nobel pentru Pace au deschis o anchetă după ce, cu doar câteva ore înainte de anunțarea câștigătoarei, s-a înregistrat o creștere bruscă a pariurilor online pe numele Mariei Corina Machado.

S-a pariat masiv pe Maria Corina Machado înainte de anunţul oficial. FOTO: arhivă
S-a pariat masiv pe Maria Corina Machado înainte de anunţul oficial. FOTO: arhivă

Oficialii Comitetului Nobel pentru Pace din Norvegia investighează o posibilă scurgere de informații după ce s-au observat mișcări suspecte pe piețele de pariuri online, cu doar câteva ore înainte de anunțarea oficială a câștigătoarei premiului din acest an.

Potrivit datelor analizate de publicațiile norvegiene Aftenposten și Finansavisen, pariurile pe numele Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, au crescut spectaculos pe platforma Polymarket, un site popular pentru pariuri pe evenimente politice.

„Se pare că am fost victime ale unui infractor care dorește să câștige bani pe baza informațiilor noastre”, a declarat Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel.

Pe platforma Polymarket, șansele lui Machado de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace erau de doar 3,75% în jurul miezului nopții (ora Norvegiei), aflându-se în urma Yuliei Navalnaya, văduva liderului rus de opoziție Alexei Navalnîi, și a lui Donald Trump, scrie the Guardian citând presa din Norvegia.

Însă, în decurs de mai puțin de două ore, cotele au urcat spectaculos la 72,8%, semn al unui val brusc de pariuri pe numele politicienei venezuelene. Unul dintre utilizatorii platformei a câștigat peste 65.000 de dolari americani, în timp ce un alt cont, creat chiar în ziua plasării pariului, a fost identificat printre câștigători, potrivit Finansavisen.

La câteva ore după aceste mișcări suspecte, Maria Corina Machado a fost anunțată oficial drept câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, devenind primul cetățean venezuelean care primește această distincție prestigioasă.

Maria Corina Machado a fost informată despre premiu la ora 10:50 (ora Norvegiei) de către directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, care a descris-o drept „un simbol al luptei democratice într-o țară autoritară”.

Investigația lansată de oficialii norvegieni urmărește să afle dacă informații confidențiale privind câștigătorul au fost divulgate în prealabil, contrar regulilor stricte de confidențialitate care guvernează procesul de selecție al laureaților Nobel.

Ce este Polymarket

Site-ul Polymarket a devenit în ultimii ani o platformă de referință pentru pariuri pe teme politice și economice, multe dintre acestea bazându-se pe speculații și zvonuri, ceea ce poate influența artificial cotele și câștigurile.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă mișcările de pe piața de pariuri au fost rezultatul unui noroc pur sau dacă cineva a avut acces la informații din interiorul Comitetului Nobel, care, conform regulilor, păstrează secrete toate deliberările până la momentul anunţului oficial.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
SINGURUL oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
prosport.ro
image
Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința
playtech.ro
image
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri marcate de Aubameyang
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Carambol pe Autostrada A1! Două persoane au fost rănite după ce cinci mașini și un TIR s-au ciocnit
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Încă o scumpire! Suma în plus care se va regăsi în facturile de curent
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Președintele SUA Ronald Reagan în 1981 (© Wikimedia Commons)
Ronald Reagan înfruntă „imperiul răului”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde