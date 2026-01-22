Video Maia Sandu susține o conferință de presă despre prioritățile Președinției de la Chișinău și răspunde jurnaliștilor

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă, urmând să vorbească despre prioritățile instituției prezidențiale, precum și să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

UPDATE Președinta Republicii Moldova a fost întrebată și despre salariul său în contextul în care acesta este destul de modest în comparație cu cel al angajaților din instituții publice din țara vecină. Ea a răspuns că legea salarizării trebuie revizuită, inclusiv pentru a atrage oameni ,,de calitate” în structurile statului.

,,Evident nu este vorba de salariul meu sau al președintelui Parlamentului. Este o vorba de o corectare”, a adăugat Maia Sandu.

UPDATE Lidera de la Chișinău a început să răspundă la întrebările presei. Referindu-se la drona depistată în dimineața zilei de joi, aceasta a subliniat că Rusia nu doar încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova, iar simpla condamnare a acestui caz nu este suficientă, întrucât Kremlinul continuă aceste acțiuni. În acest context, țara va întreprinde măsuri pentru protejarea spațiului aerian.

UPDATE Conform liderei de la Chișinău, Administrația Prezidențială va avea cinci priorități în acest an, fiind vorba de politica externă, securitatea și reziliența sau siguranța copiilor.

Președinta Republicii Moldova a început conferința de presă, vorbind despre situația internațională și menționând că ,,lumea din jurul nostru trece prin schimbări profunde. Ordinea mondială cu care ne-am obișnuit timp de decenii se va destrăma”.â

De asemenea, Maia Sandu a subliniat că pentru regiune, precum și întregul continent, Rusia ,,rămâne o sursă majoră de destabilizare. Războiul Rusiei în Ucraina reprezintă un risc semnificativ de securitate pentru Republica Moldova”.

Știrea inițială

Conferință de presă va avea loc între orele 11.00 și 13.00 în sediul Președinției din centrul Chișinăului.