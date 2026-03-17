Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Ucraina are puține opțiuni dacă Ungaria menține fondurile UE înghețate

Ucraina nu are opțiuni bune pentru a înlocui un pachet crucial de finanțare din partea Uniunii Europene, pe care Ungaria continuă să îl blocheze, ceea ce face ca Kievul să se confrunte cu o problemă financiară în așteptarea unei soluții la impas.

RAZBOI UCRAINA jpg

Împrumutul, convenit în unanimitate de țările UE la un summit din decembrie, ar oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro (103 miliarde de dolari) în perioada 2026-2027, acoperind două treimi din nevoile financiare și militare ale țării. Însă premierul ungar, Viktor Orban, a făcut ulterior o schimbare de poziție, aparent din cauza unei dispute legate de tranzitul petrolului rusesc prin Ucraina.

Un transfer recent de 1,5 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional și ajutorul din partea Japoniei — care alimentează în avans peste 1 miliard de dolari din fonduri care inițial trebuiau să sosească mai târziu în cursul anului — vor menține finanțele Kievului pe linia de plutire până la sfârșitul primăverii, potrivit oficialilor ucraineni familiarizați cu finanțele țării.

Însă un oficial ucrainean de rang înalt, vorbind cu Kyiv Independent sub condiția anonimatului, a declarat că nu există o „opțiune alternativă fiabilă” după primăvară, cu excepția cazului în care banii europeni încep să curgă – și a adăugat că măsurile interne, cum ar fi datoria suplimentară, ar fi costisitoare.

Oleksandra Mironenko, economistă la think tank-ul ucrainean Centrul pentru Strategie Economică, a declarat pentru Kyiv Independent că datoria internă este o „resursă cu adevărat limitată”.

„Avem o capacitate redusă de a atrage mai multă datorie internă“

„Avem o capacitate redusă de a atrage mai multă datorie internă. Anul acesta, am plănuit de fapt să rambursăm mai mult decât să împrumutăm pe piața internă a datoriei. Singura resursă pe care ne bazăm sunt cele 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană ”, a spus ea, referindu-se la componenta împrumutului UE destinată nevoilor bugetare.

În plus, aproximativ 6 miliarde de dolari din partea Băncii Mondiale și a Facilității pentru Ucraina, un program de finanțare al UE, ar putea fi amânate, deoarece parlamentul țării se luptă să adopte reformele necesare pentru a debloca fondurile în mijlocul unei crize parlamentare .

Oficialii ucraineni care au vorbit cu Kyiv Independent au declarat că accentul a rămas pe asigurarea fondurilor europene, un oficial declarând pentru Kyiv Independent că Bruxelles-ul și Kievul se întâlnesc de două ori pe săptămână pentru a planifica sosirea banilor în aprilie.

„Împreună cu colegii din UE, Ministerul Finanțelor lucrează activ pentru a asigura aceste fonduri. Ucraina are asigurări din partea partenerilor UE că prima tranșă va fi disponibilă în al doilea trimestru al anului 2026”, a declarat Ministerul Finanțelor al Ucrainei într-un comunicat pentru Kyiv Independent.

Politico a relatat că un consorțiu de țări nordice și baltice ar putea oferi sprijin bilateral Ucrainei pentru a menține finanțele țării cu probleme de lichiditate pe linia de plutire până la sosirea împrumutului de 90 de miliarde de euro.

Cu toate acestea, Kyiv Independent a aflat ulterior că există îngrijorări continue în cadrul UE că planificarea unor alternative la împrumut ar însemna acceptarea și normalizarea șantajului din partea Ungariei .

Ministerul de Externe al Estoniei a declarat, de asemenea, pentru Kyiv Independent că nu are cunoștință de nicio soluție alternativă și a spus că accentul ar trebui pus pe avansarea împrumutului de 90 de miliarde.

Liderii europeni se vor reuni la Bruxelles în perioada 19-20 martie, unde probabil vor încerca să convingă Ungaria și Slovacia — care au amenințat, de asemenea, că vor renunța la acordul din decembrie — să aprobe împrumutul.

Sprijinul extern este esențial pentru Ucraina. De la începutul invaziei la scară largă, țara s-a bazat pe injecții colosale de numerar străin atât pentru nevoi financiare, cât și militare.

Fără sprijin din SUA

SUA a fost un donator semnificativ pentru Ucraina în timpul fostului președinte Joe Biden, dar ajutorul aproape s-a evaporat sub a doua administrație Donald Trump . Kievul se bazează acum în mare parte pe UE, cu sprijin din partea altor parteneri cheie precum Japonia, Marea Britanie, Canada și Norvegia. Țara a primit 5,3 miliarde de dolari din ianuarie 2026, potrivit Ministerului Finanțelor al Ucrainei.

Ungaria a amânat inițial acordarea împrumutului din cauza unei dispute legate de conducta de petrol Drujba, care merge din Rusia prin Ucraina.

Orban, aflat în urmă în sondaje înaintea alegerilor din 12 aprilie, face din opoziția față de Ucraina și UE o piesă centrală a strategiei sale de campanie . El a declarat că nu va debloca împrumutul până când petrolul nu va începe să curgă prin conducta Drujba, despre care Ucraina susține că a fost avariată într-un atac aerian rusesc la sfârșitul lunii ianuarie.

„Sprijinul din partea partenerilor internaționali rămâne un element important al rezilienței financiare a Ucrainei în 2026”, a declarat Ministerul Finanțelor al Ucrainei într-un comunicat pentru Kyiv Independent.

„În acest context, decizia Uniunii Europene privind un pachet de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027 este extrem de importantă. Aceasta oferă Ucrainei încredere în ceea ce privește lichiditatea bugetară, în special în anul în curs.”

