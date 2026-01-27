Maia Sandu, discurs în plenul APCE: ,,Nu poate exista o pace durabilă fără tragerea la răspundere a agresiunii Rusiei”

Lidera de la Chișinău a susținut o alocuțiune în plenul APCE de la Strasbourg, subliniind că nu poate exista o pace durabilă fără tragerea la răspundere a agresiunii Rusiei în Ucraina, iar fără dreptate, războiul nu se încheie, ci doar se întrerupe și se pregătește să revină.

Președinta Maia Sandu a reiterat că țara sa se bucură de pace datorită rezistenței Ucrainei, iar dacă aceasta va cădea, armata lui Putin nu se va opri în Moldova.

,,Lupta Ucrainei este, așadar, despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu”, a afirmat Maia Sandu de la tribuna APCE.

Două războaie în Europa

Prin urmare, Maia Sandu a subliniat că ,,nu poate exista o pace durabilă fără atragerea la răspundere a agresiunii Rusiei. Fără dreptate, războiul nu se încheie, doar se întrerupe și se pregătește să revină”, iar Consiliul Europei are un rol vital de jucat, dar nu ca observator neutru, ci ca garant politic al valorilor democratice și al dreptului internațional.

,,Mecanismele de responsabilizare dezvoltate în cadrul acestei organizații, inclusiv registrul daunelor și eforturile pentru asigurarea justiției pentru victime, sunt esențiale pentru restabilirea încrederii în regulile care ne protejează pe toți. Dar, în timp ce atenția noastră este pe bună dreptate concentrată asupra acestui război, este în derulare și un al doilea război. Este vorba de războiul împotriva democrațiilor noastre.Este mai puțin vizibil. Dar nu mai puțin periculos. Acest război este purtat în interiorul societăților noastre. Este un război hibrid. Un război informațional”, a adăugat Maia Sandu.

Potrivit președintei Maia Sandu, acest război hibrid cu care se confruntă și țara sa are scopul de a diviza oamenii, precum și de a controla inimile și mințile acestora.

,,Acest război este accelerat de către tehnologii pe care nu le vedem și nu le înțelegem pe deplin. De către algoritmi care determină tot mai mult ce citesc, ce urmăresc și ce cred oamenii, în timp ce logica lor rămâne în mare parte opacă. Aceste două războaie nu sunt separate. Ele se potențează reciproc. Agresiunea militară a Rusiei și operațiunile sale hibride urmăresc același obiectiv: să submineze, să controleze și să divizeze Europa. Prima distruge orașe. Cealaltă erodează încrederea.Prima folosește rachete. Celalaltă folosește bani, narative și manipulare. Așa sunt atacate democrațiile — din interior. În centrul acestui al doilea război se află două elemente: banii murdari și politica murdară. Banii murdari alimentează politica murdară. Fluxurile financiare ilicite fac manipularea scalabilă și persistentă. Ele finanțează operațiuni de influență, capturarea politică și dezinformarea menită să divizeze societățile și să întoarcă oamenii împotriva lor înșiși împotriva propriului stat, a democrației și a libertății lor”, a detaliat președinta Maia Sandu.

Chișinău, în prima linie

Maia Sandu a menționat că Republica Moldova a fost și este în continuare în prima linie a acestui al doilea război hibrid.

,,Vreme de doi ani consecutivi, țara noastră s-a confruntat cu ingerințe electorale masive, care au fost multidimensionale. O criză energetică menită să exercite presiune economică asupra cetățenilor vulnerabili. Corupție politică ce viza partide și candidați. Un război informațional pe platformele online. Operațiuni cibernetice îndreptate împotriva instituțiilor și alegătorilor. Toate cu un singur obiectiv: preluarea controlului asupra Parlamentului, instalarea unui guvern controlat de Kremlin, distrugerea democrației noastre, atragerea Moldovei în sfera de influență a Rusiei și folosirea ei împotriva Ucrainei și a Europei. Iar dacă acest lucru eșua, să delegitimeze alegerile, să provoace tulburări și să slăbească încrederea în instituțiile noastre. Rețelele sociale au devenit câmpuri de luptă centrale în acest război. Ceea ce am văzut în Moldova nu a fost o exprimare spontană. A fost organizată, finanțată și amplificată prin inteligență artificială. O singură rețea coordonată de puțin peste 100 de conturi false pe TikTok, care a operat mai puțin de trei luni, a generat aproximativ 50 de milioane de vizualizări, peste 100.000 de comentarii și mai mult de 1,5 milioane de interacțiuni într-o țară cu 2,4 milioane de locuitori. Scopul a fost crearea unei impresii false de furie copleșitoare și colaps social pentru a epuiza cetățenii, a amplifica frica și a descuraja participarea democratică. Și acesta nu a fost un caz izolat. Am documentat și activitatea unei rețele de influență, deja identificată de partenerii europeni, care a produs peste o mie de publicații coordonate despre țara noastră în doar câteva luni. Aceste mesaje au acumulat zeci de milioane de vizualizări și au fost transmise deliberat prin intermediul unor voci aparent credibile, înainte de a fi răspândite prin conturi false. Ținta a fost imaginea Moldovei în străinătate”, a mai spus lidera de la Chișinău.

Maia Sandu a explicat că Republica Moldova nu este singura care se confruntă cu aceste provocări, menționând că ele se regăsesc în întreaga Europă.

Tbilisi nu a rezistat

În timp ce Chișinăul a rezistat acestui asalt timp de doi ani printr-un efort al întregii societăți, Georgia a revenit în orbita Rusiei, iar acum Armenia devine ținta aceleiași strategii, cu scopul de a slăbi suveranitatea, de a influența opțiunile democratice și de a exploata vulnerabilitățile interne.

,,Suntem alături de Armenia și de poporul său în efortul lor de a rezista acestor presiuni și de a-și apăra viitorul democratic”, a conchis președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

La finalul discursului, Maia Sandu a fost aplaudată îndelung, parlamentarii ridicându-se în picioare.

Discursul a fost susținut în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) în contextul exercitării de către Chișinău a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.