Marți, 10 Februarie 2026
Premierul moldovean, discuții cu Zelenski: ,,Parcursul Ucrainei și al R. Moldova către UE trebuie să fie unul comun”

Publicat:

Premierul moldovean Alexandru Munteanu a avut o întrevedere la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, subliniind că parcursul celor două state către Uniunea Europeană trebuie să fie unul comun.

Oficialii au discutat la Kiev. FOTO: Telegram.org/ Zelenskiy Official
,,Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat Ucrainei și oamenilor noștri. Avem o viziune comună asupra viitorului în Uniunea Europeană, iar parcursul Ucrainei și al Republicii Moldova către UE trebuie să fie unul comun, astfel încât toți din regiunea noastră să aibă de câștigat din consolidarea popoarelor noastre și a Europei în ansamblu”, a afirmat liderul de la Kiev, subliniind că în cadrul întrevederi cu oficialul moldovean a discutat ,,despre proiecte bilaterale dintre țările noastre. Energie, căi ferate, infrastructură- toate acestea trebuie puse în aplicare”.

Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că țara sa oferă constant ajutor umanitar Ucrainei, până acum fiind transmise 11 vehicule în acest sens. Recent, Guvernul pe care îl conduce a decis transmiterea unui alt lot.

„Republica Moldova și Ucraina își doresc același lucru, un cer deasupra capului spre care privești cu speranță în viitor, nu cu frică. Vrem să construim o lume în care copiii noștri trăiesc în libertate și suntem parteneri de încredere în acest drum”, a adăugat șeful Executivului de la Chișinău. 

Alexandru Munteanu a mai subliniat că Chișinăul va continua ,,să acorde susținere politică, diplomatică și umanitară pentru țara vecină, care, de patru ani, demonstrează eroism și curaj în fața războiului inuman dus de Federația Rusă”.  

,,De asemenea, în cadrul întrevederii, a fost reconfirmată deschiderea Republicii Moldova de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv prin implementarea unor inițiative bilaterale și regionale în domeniile transport, infrastructură, energie, reziliență cibernetică și securitate. În același timp, a fost menționată continuarea colaborării în formatul trilateral „Triunghiul Odesa” (Republica Moldova-Ucraina-România)”, au explicat responsabilii structurii moldovene. 

Deschiderea un noi punct de trecere

În aceeași zi la Kiev, oficialii moldoveni și ucraineni au semnat un protocol privind înființarea un nou punct de trecere, precum și construcția unui pod peste Nistru cu scopul de a facilita ,,trecerea internațională și va simplifica formalitățile pentru cetățenii din raioanele de frontieră”. 

Protocolul a fost semnat de oficiali moldoveni și ucraineni. FOTO: Mai.gov.md
În cadrul evenimentului, ministra Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a oferit detalii despre noul sprijin umanitar care urmează să ajungă la Kiev, fiind vorba despre o donație de aproape 700.000 de euro, inclusiv pentru oamenii afectați de războiul declanșat de Rusia. 

- Cinci autospeciale pentru intervenții la incendii și salvare, care vor sprijini echipele de urgență în intervenții rapide și complexe;

- Stații electrice mobile cu generatoare diesel, pentru asigurarea energiei de rezervă în spitale, puncte operaționale și alte facilități esențiale;

- Echipamente medicale pentru prim ajutor și intervenții de urgență, menite să salveze vieți și să faciliteze gestionarea situațiilor medicale critice;

-Alimente de bază și bunuri esențiale de uz casnic, pentru a oferi sprijin populației afectate și a acoperi nevoile de zi cu zi ale familiilor”.

,,Această acțiune este expresia unei prietenii autentice, este declarația noastră fermă că Republica Moldova rămâne alături de Ucraina și de poporul său în lupta pentru pace și pentru demnitate umană. Solidaritatea noastră nu slăbește; ea crește în fața provocărilor și rămâne aliniată cu valorile pe care le împărtășim, respectul față de viață, drepturile omului și speranța pentru un viitor mai bun”, a menționat Daniella Misail-Nichitin.

Prima deplasare în Ucraina

În data de 10 februarie, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde prima vizită la Kiev.

Alexandru Munteanu este însoțit de mai mulți membri ai Cabinetului, printre care ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov.


Republica Moldova

