Andreea Nica (CFA): România are nevoie de euro ca să fie „forțată” să aibă disciplină fiscală

De ce are nevoie România de euro? Pentru disciplină. Andreea Nica, vicepreședintele Asociației CFA România a explicat faptul că aderarea ar impune bariere necesare oricărei guvernări, transformând constrângerile europene într-un instrument de ordine economică și predictibilitate pentru țara noastră.

„România este într-un proces de adoptare a euro, dar când vom fi noi gata să adoptăm euro?”, a declarat Andreea Nica, în preambulul prezentării sale din cadrul dezbaterii „Rethink Economics - De la măsuri urgente, la strategii de dezvoltare”, unde a explicat de ce ar fi benefică României aderarea la moneda europeană.

„Adoptarea te ajută într-un stat în care instituțiile sunt fragile, pentru că apar niște constrângeri externe, să faci niște lucruri, inflație mai mică, dobânzi mai stabile, curs mai stabil... Dacă noi ne înscriem pe acest coridor al adoptării euro, trebuie să avem disciplină fiscală, adică cine vine la guvernare trebuie să respecte acest traseu (dat de constrângeri – n. red.). Noi avem nevoie de aceste constrângeri pentru că electoratul nu are răbdare.

Am văzut experiența țărilor care au adoptat euro, au sporit capitalul, au asigurat predictibilitate pentru mediul de afaceri, nu au avut fluctuații prea mari ale cursului valutar, s-a lucrat bine. După nebunia cu Iran, toată lumea a vrut să scape de euro. Dar România s-a descurcat bine, euro nu a crescut mai mult de 5,10 lei”, a spus Nica.

România nu îndeplinește niciun criteriu

România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu cerut de UE pentru aderarea la zona euro, iar estimările inițiale pentru finalizarea acestui proces sunt tot mai îndepărtate, analiștii financiari ai CFA România estimând că aderarea la moneda unică europeană nu se va putea produce mai devreme de anul 2039, cu 3 ani mai târziu decât se credea.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România - asociație care reunește profesioniști din domeniul fiscal, spunea recent pentru „Adevărul”, că „guvernanții nu vor să trecem la euro pentru că nu ar mai putea încărca populația prin inflație cu costurile dezechilibrelor macroeconomice”.

„Politica fiscală a unei țări din zona euro ar afecta toate celelalte state, de-asta nu vrem să ne asumăm această responsabilitate de a adera la euro. Guvernele ar trebui să-și asume responsabilitatea fiscală că nu vor mai cheltui banii cum sunt cheltuiți acum.

BCE va face politica monetară pentru toate țările, astfel încât BNR va rămâne doar cu atribuțiile de supraveghere așa cum au și celelalte bănci centrale ale țărilor din zona euro. Pe scurt, deficitul bugetar din România înseamnă bani tipăriți cea ce duce la inflație. Inflația este provocată de guvern prin aceste deficite. Ori în UE sunt reguli fiscale foarte stricte. Inflația este de aproximativ 2%. Vedeți Bulgaria, care a aderat la zona euro la 1 ianuarie, are o inflație de 4%, nu de 10% . Bursa din Bulgaria a crescut cu 20% după aderarea la euro, semn că investitorii au apreciat tare mult acest eveniment”, a explicat Adrian Codîrlașu pentru „Adevărul”.