Articol publicitar

UNTOLD dezvăluie primii artiști pentru scena Galaxy

0
0
Publicat:

UNTOLD își extinde lineup-ul dincolo de Mainstage și anunță primii artiști pentru scena Galaxy, casa muzicii house și techno la cel de-al 3-lea cel mai mare festival din lume. Carl Cox, unul dintre cei mai influenți DJ din istoria muzicii electronice, Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati fac parte din primul val de artiști underground.

Mau P png
Imaginea 1/4: Mau P png
Mau P png
Joseph Capriati png
Holy Priest png
Carl Cox png

UNTOLD celebrează o nouă eră în această vară, între 6 și 9 august, în Cluj-Napoca, cu peste 200 de artiști de top naționali și internaționali, opt scene și multiple music spots, zeci de activări imersive, experiențe unice și peste 470,000 de fani din întreaga lume.

Artiștii anunțați până acum pentru scena principală sunt Sting, Lewis Capaldi, Flo Rida, Swae Lee, Tash Sultana, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, James Hype, Afrojack, R3hab, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, MËSTIZA și Steve Aoki.

Un adevărat pionier al culturii globale a muzicii electronice, Carl Cox revine la UNTOLD cu un set spectaculos. Cu o carieră de peste trei decenii, Carl Cox rămâne unul dintre cei mai influenți ambasadori ai muzicii house și techno la nivel mondial, fiind recunoscut pentru show-urile sale dinamice și pentru conexiunea puternică pe care o creează cu publicul.

Reprezentant al noii generații de artiști techno, Holy Priest vine pentru prima dată la UNTOLD cu energia sa intensă. Producțiile sale sunt caracterizate de influențe hard, industriale, tempo-uri rapide și structuri directe și reflect energia brută a techno-ului contemporan. Holy Priest a câștigat rapid vizibilitate pe platformele digitale și în circuitul festivalier, fiind asociat cu o generație care preferă muzica hardcore fără compromisuri, centrată pe energie și impact imediat.

Un alt artist în premieră la scena Galaxy este Mau P, DJ-ul și producătorul olandez care a devenit rapid un nume relevant în scena house internațională odată cu lansarea piesei „Drugs From Amsterdam” în 2022. Piesa a ajuns pe locul 1 în clasamentul Beatport și a fost inclus în topurile anuale dedicate muzicii dance. Ulterior, Mau P a intrat în Top 100 DJs și în circuitul celor mai mari cluburi și festivaluri din Europa și Statele Unite. Stilul său este orientat spre house contemporan, cu accent pe groove, perfecte pentru party.

Joseph Capriati, apreciatul DJ și producător italian, cunoscut pentru construcția magistrală a seturilor sale și pentru echilibrul dintre techno intens și influențe house, pregătește o călătorie muzicală intensă pentru publicul UNTOLD, odată cu începutul noii ere a festivalului.

Noi artiști, atât pentru scena principală, cât și pentru Galaxy, vor fi anunțati în curând. Abonamentele pentru UNTOLD ONE, inclusiv VIP Galaxy Backstage, precum și pachetele de cazare în Cluj-Napoca sunt disponibile pe untold.com.

Muzică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Este oficial. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal
gandul.ro
image
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Paradoxul de la Kogălniceanu: americanii aduc avioane pentru războiul din Iran într-o bază modernizată de un oligarh apropiat de Putin
fanatik.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
libertatea.ro
image
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Scene intime în văzul tuturor, într-un club din Oradea. Protagoniştii, doi agenţi de la Crimă Organizată
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
cancan.ro
image
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci dacă ai vacanță în Egipt și vrei să o anulezi. Cum îți poți recupera banii
playtech.ro
image
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Nu sunt bani suficienți pentru pensionari. Ministrul Muncii, anunț după publicarea bugetului
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile la finalul acestei săptămâni. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
AI nuntă foto Profimedia jpg
Poveste de iubire cu partener AI. „Un bărbat nu-mi poate oferi așa ceva! Mă satisface și în dormitor!”
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri