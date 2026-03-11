Ce teme vor aborda Nicușor Dan și Volodimir Zelenski în cadrul întâlnirii bilaterale de la Cotroceni. Ziua se va încheia cu un schimb de opinii

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care efectuează o vizită oficială în România. Potrivit Administrației Prezidențiale a României, agenda discuțiilor va include teme menite să consolideze relația bilaterală dintre cele două state, într-o direcție „cuprinzătoare, constructivă și orientată spre viitor”.

Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit sprijin multidimensional Ucrainei încă din primele zile ale războiului și continuă să contribuie la eforturile internaționale pentru obținerea unei păci juste și durabile, însoțite de garanții de securitate solide pentru Kiev, arată sursa citată.

În cadrul întâlnirii, cei doi lideri vor discuta despre dezvoltarea dialogului politic și intensificarea cooperării economice, precum și despre colaborarea în domenii precum energia și industriile de apărare. De asemenea, vor fi abordate și subiecte privind dezvoltarea conectivității și inițiative transfrontaliere, dar și rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Totodată, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor avea un schimb de opinii privind teme de actualitate, printre care procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate din regiunea Marea Neagră și evoluțiile recente la nivel regional și global.

Președintele României va aduce în discuție și necesitatea avansării dialogului bilateral privind respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă.