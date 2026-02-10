Ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, a amenințat voalat Chișinăul cu scenariul ucrainean într-un interviu pentru Sputnik Moldova, instrumentul de propagandă al Kremlinului. Daniel Vodă, expert asociat în politică externă și comunicare strategică, susține că acest comportament nu este diplomatic.

În timpul interviului, diplomatul agreat al Rusiei în Republica Moldova, care stătea pe un fotoliu, cu un șemineu în spate și pe care erau trei icoane, a consumat băuturi tari și a fumat un trabuc.

„Este o linie a diplomației ruse, așa cum vorbește ministrul nostru: noi suntem oameni cumsecade, nu răspundem la impertinență cu impertinență. Este o întrebare a civilizației și a educației, mai ales că aici vorbesc despre direcția către Europa, drept «far al civilizației» în lumea contemporană, dar vedem că acest lucru nu este confirmat de realitate. Nu vom răspunde în aceeași notă, dar asta nu înseamnă că nu vom răspunde deloc; așa ar fi o mare eroare. De altfel, așa gândeau și ucrainenii la vremea lor. Vă amintiți că Poroșenko, în 2015, când a venit la putere, declara că „ai noștri copii vor învăța la căldură, iar în Donbas vor sta în subsoluri”. Ceea ce se întâmplă acum, am impresia, arată exact faptul că Rusia poate răspunde, dar nu vrea să facă acest lucru. Nu este interesată într-o astfel de evoluție a lucrurilor”, a detaliat Oleg Ozerov.

Mai mult, diplomatul agreat al Federației Ruse susține că purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin a recomandat Chișinăului încă din 2024 să nu repete soarta Kievului.

,,Reprezentantul președintelui nostru, domnul Peskov, vorbea într-un interviu, imediat după alegerile prezidențiale, că noi nu recomandăm Republicii Moldova să meargă pe drumul Ucrainei. Nu știu dacă s-a auzit acest lucru, dar a fost un mod foarte moale și amabil de a exprima lucrurile. După cum o văd eu, ea reflectă perfect modul în care se raportează conducerea din Rusia (n. r.- Republica Moldova). Tot acolo a fost un îndemn și la dezvoltarea relațiilor normale. Acest lucru a fost repetat și de către ministrul nostru de Externe, la conferința de sumar a anului 2025, când el a spus clar că noi urmărim direcția normalizării relațiilor cu Republica Moldova și nu suntem interesați de escaladarea tensiunilor”, a mai adăugat Oleg Ozerov.

În timpul aceluiași interviu, diplomatul a criticat deciziile Chișinăului, și-a permis să ofere lecții și s-a contrazis de mai multe ori, inclusiv atunci când a asigurat că Rusia nu se gândește să ocupe Republica Moldova, dar a subliniat că țara sa nu are de gând să-și retragă militarii din regiunea separatistă transnistreană.

Punctul de vedere al expertului

Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului de la Chișinău și în prezent expert asociat în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), afirmă că Oleg Ozerov încearcă să impună ierarhii.

,,Acest comportament nu este diplomatic, iar prezența sa pe teritoriul Republicii Moldova contravine interesului național. Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice prevede explicit obligația de neimplicare în treburile interne ale statului gazdă. Când un șef de misiune etichetează, insinuează și oferă „lecții” publice despre ce ar trebui să facă „puterea”, se depășește diplomația și se intră în operațiuni de influență”, a subliniat Daniel Vodă.

Schimbarea ambasadorului

Expertul a nuanțat că ,,comportamentul lui Oleg Ozerov este al unui provocator de presiune informațională, nu al unui diplomat. Nu caută soluții, nu apropie relațiile, ci le adâncește blocajul. Ministerul Afacerilor Externe și conducerea statului nu pot neglija aceste derapaje. În logica dreptului diplomatic și al interesului național, trebuie solicitată schimbarea diplomatului rus”.

Explicațiile Maiei Sandu

În aprilie anul trecut, lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a afirmat că ambasadorul Oleg Ozerov este unul agreat pentru că nu a fost invitat să-și prezinte scrisorile de acreditare.

„Nu poţi să inviţi reprezentantul unei ţări să depună scrisorile de acreditare când oficiali de la Moscova spun că statul Republica Moldova nu merită să existe sau ceva de tipul acesta. E vorba despre atitudinea lipsită de respect în general a Kremlinului faţă de Republica Moldova, este vorba despre faptul că nu se respectă suveranitatea acestei ţări, integritatea teritorială. Nu e un lucru nou din păcate, nu mai suntem surprinşi, dar este doar o continuare a acestei atitudini”, a detaliat președinta Republicii Moldova.