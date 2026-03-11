Rusia instruiește Iranul în tactici de atac cu drone împotriva țintelor occidentale, susțin surse CNN

Rusia împărtășește cu Iranul tactici avansate de utilizare a dronelor, dezvoltate în timpul războiului împotriva Ucrainei, potrivit unei surse occidentale din domeniul informațiilor citate de CNN. Informațiile ar contribui la îmbunătățirea modului în care armata iraniană lansează atacuri în Orientul Mijlociu.

Potrivit aceleiași surse, sfaturile oferite de Moscova ar ajuta forțele Republicii Islamice să organizeze atacuri cu drone asupra unor ținte din statele din Golful Persic și asupra unor instalații militare americane din regiune.

Conform CNN, dronele de tip Shahed, dezvoltate de Teheran și produse în număr mare în Rusia, au reușit în mod neașteptat să pătrundă sistemele de apărare aeriană ale mai multor țări din zona Golfului.

„Ceea ce anterior era considerat un sprijin general devine acum din ce în ce mai alarmant, deoarece include strategii de atac cu drone pe care Rusia le-a folosit în Ucraina”, a declarat pentru televiziunea americană o sursă anonimă din serviciile de informații.

Moscova respinge acuzațiile

Presa americană a relatat anterior că Rusia ar fi furnizat Iranului informații care ar putea fi folosite pentru a lansa atacuri asupra unor obiective militare americane din Orientul Mijlociu. Moscova a respins însă aceste acuzații.

Între timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Kievul a trimis experți în Orientul Mijlociu pentru a ajuta statele din regiune să își îmbunătățească apărarea împotriva dronelor iraniene.