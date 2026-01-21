search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul Republicii Moldova la Davos: susținătorii lui Putin ar alege o rachetă Oreșnik în locul reconstrucției locale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Susținătorii lui Putin nu ar alege să folosească o sumă mare de bani pentru reconstrucția locală, ci pentru o singură rachetă Oreșnik, a afirmat premierul basarabean Alexandru Munteanu în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos.

Premierul a participat la discuții alături de Oana Țoiu și Svetlana Tihanovskaia. FOTO: Gov.md
Premierul a participat la discuții alături de Oana Țoiu și Svetlana Tihanovskaia. FOTO: Gov.md

,,În cazul Rusiei, dacă privim mai profund, cred că Putin beneficiază de un tip foarte particular de populație, extrem de susținătoare. Cred că, într-un fel de referendum local, discuția ar fi: dacă orașul Saratov ar trebui să folosească 40 de milioane pentru reconstrucția locală sau pentru un singur foc de Oreșnik, majoritatea populației ar spune: „haideți cu Oreșnik”. Putem dezbate acest lucru, dar este de necontestat faptul că efectul războiului are un sprijin destul de mare în rândul populației. Desigur, există multă propagandă”, a afirmat șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Alexandru Munteanu a subliniat că țara sa, una dintre cele mai afectate după Ucraina de războiul lansat de Putin, se confruntă cu propagandă, precum și cu alte instrumente hibride pe care Rusia le aplică.

,,Le-am experimentat în timpul alegerilor, în dependența energetică care, într-adevăr, a fost foarte mare, dar nu mai este acum, toate acestea fiind rezultatul acțiunilor din ultimii cinci ani. Regimul rus a învățat și folosește activ sistemele democratice occidentale, inclusiv cadrul legal și libertatea de exprimare”, a detaliat premierul Alexandru Munteanu. 

Munteanu,Țoiu și Tihanovskaia

Alexandru Munteanu a participat, alături de șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, și lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, la panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale.

„Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii. Suntem un exemplu viu că solidaritatea europeană și valorile comune pot deveni scuturi de protecție împotriva interferențelor externe destabilizatoare”, a conchis oficialul de la Chișinău. 

Întrevederi importante

În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, acestea vizând măsurile Guvernului de la Chișinău pentru accelerarea creșterii economice și progresele înregistrate în calea spre aderarea la UE. 

„Sprijinul pe care îl primim de la partenerii noștri ne oferă încredere că drumul nostru european nu este zadarnic și că eforturile noastre vor duce la îndeplinirea dezideratului aderării la UE – pentru pace, pentru toți cetățenii”, a adăugat demnitarul. 

La rândul său, Marta Kos a apreciat evoluțiile în implementarea Planului de Creștere Economică, care prevede o sumă record de 1,9 miliarde de euro. 

Guvernul Munteanu a implementat peste 90% dintre reformele necesare pentru deblocarea următoarei tranșe de la Uniunea Europeană, iar raportul în acest sens urmează să fie expediat la finalul acestei luni Comisiei Europene.

De asemenea, premierul a avut o întrevedere cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso. Cei doi au discutat despre proiectele în energetică și în domeniul infrastructurii feroviare și rutiere, care vor îmbunătăți conectivitatea internă, precum și legăturile cu România și Uniunea Europeană.

Este vorba despre linia Vulcănești–Chișinău, lucrările de construcție fiind pe ultima sută de metri, precum și alte două linii electrice: linia Strășeni–Gutinaș și linia Bălți–Suceava.

Un alt proiect major este construcția unui segment de 25 km de cale ferată electrificată între Iași și Ungheni, cu ecartament european, care va permite circulația trenurilor moderne între Republica Moldova și România. În aceeași listă se înscrie construcția Autostrăzii A1, prima autostradă din Republica Moldova, continuarea Autostrăzii A8 din România, care va interconecta direct România-Chișinău- Odesa.

De asemenea, este planificată finalizarea construcției podului feroviar Fălciu și redeschiderea liniei Cahul–Galați, aceasta fiind destinată atât traficului de marfă, cât și transportului de pasageri.

Premierul Republicii Moldova, alături de Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, participă la Forumul Economic Mondial.

Ediția din acest an a Forumului are drept temă centrală susținerea dialogului, reunind oficiali de nivel înalt din diverse state, reprezentanți ai celor mai importante organizații și instituții internaționale, ai mediului academic, ai presei, precum și ai ONG-urilor.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude! Documentele care te feresc de PROBLEME
gandul.ro
image
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut
mediafax.ro
image
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Filmul uciderii lui Mario Alin Berinde. Doi minori au pus la cale un plan diabolic
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
prosport.ro
image
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat la nivelul Capitalei, doar într-un singur sector
playtech.ro
image
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Bunicii noştri pierd 825 de lei la pensie, pe cine afectează măsura şi de când se aplică
romaniatv.net
image
De câți bani are nevoie o familie pentru a trăi decent în România. Calculele Ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?