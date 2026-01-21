Premierul Republicii Moldova la Davos: susținătorii lui Putin ar alege o rachetă Oreșnik în locul reconstrucției locale

Susținătorii lui Putin nu ar alege să folosească o sumă mare de bani pentru reconstrucția locală, ci pentru o singură rachetă Oreșnik, a afirmat premierul basarabean Alexandru Munteanu în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos.

,,În cazul Rusiei, dacă privim mai profund, cred că Putin beneficiază de un tip foarte particular de populație, extrem de susținătoare. Cred că, într-un fel de referendum local, discuția ar fi: dacă orașul Saratov ar trebui să folosească 40 de milioane pentru reconstrucția locală sau pentru un singur foc de Oreșnik, majoritatea populației ar spune: „haideți cu Oreșnik”. Putem dezbate acest lucru, dar este de necontestat faptul că efectul războiului are un sprijin destul de mare în rândul populației. Desigur, există multă propagandă”, a afirmat șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Alexandru Munteanu a subliniat că țara sa, una dintre cele mai afectate după Ucraina de războiul lansat de Putin, se confruntă cu propagandă, precum și cu alte instrumente hibride pe care Rusia le aplică.

,,Le-am experimentat în timpul alegerilor, în dependența energetică care, într-adevăr, a fost foarte mare, dar nu mai este acum, toate acestea fiind rezultatul acțiunilor din ultimii cinci ani. Regimul rus a învățat și folosește activ sistemele democratice occidentale, inclusiv cadrul legal și libertatea de exprimare”, a detaliat premierul Alexandru Munteanu.

Munteanu,Țoiu și Tihanovskaia

Alexandru Munteanu a participat, alături de șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, și lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, la panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale.

„Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii. Suntem un exemplu viu că solidaritatea europeană și valorile comune pot deveni scuturi de protecție împotriva interferențelor externe destabilizatoare”, a conchis oficialul de la Chișinău.

Întrevederi importante

În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, acestea vizând măsurile Guvernului de la Chișinău pentru accelerarea creșterii economice și progresele înregistrate în calea spre aderarea la UE.

„Sprijinul pe care îl primim de la partenerii noștri ne oferă încredere că drumul nostru european nu este zadarnic și că eforturile noastre vor duce la îndeplinirea dezideratului aderării la UE – pentru pace, pentru toți cetățenii”, a adăugat demnitarul.

La rândul său, Marta Kos a apreciat evoluțiile în implementarea Planului de Creștere Economică, care prevede o sumă record de 1,9 miliarde de euro.

Guvernul Munteanu a implementat peste 90% dintre reformele necesare pentru deblocarea următoarei tranșe de la Uniunea Europeană, iar raportul în acest sens urmează să fie expediat la finalul acestei luni Comisiei Europene.

De asemenea, premierul a avut o întrevedere cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso. Cei doi au discutat despre proiectele în energetică și în domeniul infrastructurii feroviare și rutiere, care vor îmbunătăți conectivitatea internă, precum și legăturile cu România și Uniunea Europeană.

Este vorba despre linia Vulcănești–Chișinău, lucrările de construcție fiind pe ultima sută de metri, precum și alte două linii electrice: linia Strășeni–Gutinaș și linia Bălți–Suceava.

Un alt proiect major este construcția unui segment de 25 km de cale ferată electrificată între Iași și Ungheni, cu ecartament european, care va permite circulația trenurilor moderne între Republica Moldova și România. În aceeași listă se înscrie construcția Autostrăzii A1, prima autostradă din Republica Moldova, continuarea Autostrăzii A8 din România, care va interconecta direct România-Chișinău- Odesa.

De asemenea, este planificată finalizarea construcției podului feroviar Fălciu și redeschiderea liniei Cahul–Galați, aceasta fiind destinată atât traficului de marfă, cât și transportului de pasageri.

Premierul Republicii Moldova, alături de Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, participă la Forumul Economic Mondial.

Ediția din acest an a Forumului are drept temă centrală susținerea dialogului, reunind oficiali de nivel înalt din diverse state, reprezentanți ai celor mai importante organizații și instituții internaționale, ai mediului academic, ai presei, precum și ai ONG-urilor.