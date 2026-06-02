search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Băsescu, Moldova și cum ar putea lua Rusia proiectul unirii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Maia Sandu i-a mulțumit lui Traian Băsescu că „a facilitat redobândirea cetățeniei române” pentru mulți moldoveni. Odată cu ei, mii de cetățeni ruși au obținut pașapoarte românești.

Traian Băsescu la Chișinău, în 2015, când a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare
Traian Băsescu la Chișinău, în 2015, când a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare

Traian Băsescu, 74 de ani, a reprimit cetățenia moldovenească pe care o avusese acum 10 ani. Atunci încă se mai putea gândi la o carieră politică dincolo de Prut, unde măsurile lui de relaxare a primirii cetățeniei române l-au făcut foarte popular. Vizitele pe care fostul președinte le făcea în Republica Moldova au arătat că avea priză la o parte din populația de acolo.

Într-un interviu din 2010, Traian Băsescu sugera că în următorii 25 de ani vechea Basarabie ar putea face parte din România, iar frontiera Uniunii Europene va fi pe Nistru. Spre sfârșitul celui de-al doilea mandat, Băsescu vorbea deja despre unirea celor două state ca „obiectiv strategic” al Bucureștiului, chiar dacă ideea nu era atunci agreată de guvernul PSD care administra țara. În jurul lui, se lucra la un astfel de document care ar fi putut deveni programatic, cu toate că o strategie oficială de stat nu a devenit niciodată publică.

Voronin: „Băsescu îmi propunea unirea dintre România şi R. Moldova”

Traian Băsescu a povestit că i-a propus în 2005, deci în primul său an de mandat, omologului său de la Chișinău, Vladimir Voronin, unirea în așa fel încât cele două state să intre împreună în Uniunea Europeană în 2007. Voronin a confirmat această informație abia în 2017: „Traian Băsescu, în cabinetul meu, în faţa hărţii Moldovei, îmi propunea unirea dintre România şi R. Moldova. Mi-a zis: facem unirea şi eu contribui ca dvs. să fiţi viitorul preşedinte al României Mari”.

Fostul președinte român a precizat ulterior că tensiunile dintre el și Voronin au fost declanșate de această idee refuzată de președintele moldovean, care nu voia ca țara lui să devină o regiune din România. Probabil că unirea n-ar fi fost agreată nici de NATO, unde România fusese primită oficial în 2004, și nici de marile puteri europene: nu era vorba doar de capacitatea economică a României de a integra Republica Moldova, ci și de un eventual conflict cu Rusia, pe care europenii voiau să-l evite, mai ales că Ucraina era atunci condusă de un președinte pro-rus.

Dodon i-a retras lui Băsescu cetățenia moldovenească 

Nimic nu a oprit nici mai târziu entuziasmul pro-unionist al președintelui Traian Băsescu, deși în ianuarie 2017, Igor Dodon, în calitate de președinte al Republicii Moldova, i-a retras cetățenia, îndeplinindu-și în acest fel una dintre promisiunile electorale. Maia Sandu i-a redat-o săptămâna trecută, subliniind că „Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii R. Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări”, și pentru că „a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova”.

E doar un gest simbolic, pentru că e prea târziu pentru ca Traian Băsescu să mai poată juca vreun rol politic în mica republică de peste Prut. Datorită lui, însă, întreg guvernul de la Chișinău, toată Curtea Constituțională, o mare parte din Parlamentul R. Moldova și președinta Maia Sandu au cetățenie română. Înainte de Traian Băsescu, așa ceva ar fi fost de neimaginat.

Au existat momente în care Moscova încuraja unirea 

Azi pare natural ca premierul Ilie Bolojan să meargă la Chișinău și să spună dezinvolt că susține unificarea României cu Republica Moldova, după ce luna trecută președintele Nicușor Dan a declarat că „România este pregătită”, dacă cetățenii moldoveni susțin un proiect de unificare a celor două țări. Maia Sandu a sugerat recent într-un interviu cu DW și RFI că unirea cu România ar putea fi un fel de plan B al Republicii Moldova, dacă va fi amânată aderarea țării la Uniunea Europeană.

Au existat și o serie de fisuri în entuziasmul lui Băsescu de acordare a cetățeniei române celor de peste Prut, fiindcă inițial cei care cereau pașapoartele românești nu erau obligați să demonstreze că știu limba română. Zeci de mii de ruși au primit pașapoarte românești. Doar în ultimul an, cel puțin 7000 de persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova au reușit să facă rost de pașapoarte și buletine românești „neconforme cu realitatea”, potrivit unei anchete în curs. Apoi, au existat momente în care Moscova a încurajat unirea pe care credea că o poate controla în așa fel încât să fie făcută în condițiile dorite de Kremlin, altfel spus, prin intrarea în sfera de influență rusească.

O formulă de destabilizare? 

Rețelele rusești continuă să lucreze în spațiul autohton. O arată nu doar anchetele referitoare la numărul mare de ruși care au luat pașapoarte românești sau alegerile din 2024, ci și felul în care țara nu s-a pregătit să se apere în fața Rusiei, cu toate că războiul e lângă noi și durează de peste 4 ani. În această situație, n-ar fi exclus ca proiectul unirii să devină și un proiect rusesc, o formulă de destabilizare, o cale de lărgire a fostei rețele KGB rămasă activă pe teritoriul României

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
stirileprotv.ro
image
Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj! Omul de afaceri nu a stat pe gânduri
fanatik.ro
image
Ministrul Muncii explică de ce vor pierde militarii norma de hrană și ce se alege din sporul de diriginte la profesori
libertatea.ro
image
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
digi24.ro
image
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
gsp.ro
image
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
digisport.ro
image
Ce salarii au tinerii din Gen Z în România: „Mai bine mă apucam de muncă de la 16 ani”
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Analist, despre drona din Galaţi: Nu e o greşeală a Rusiei, mi-e teamă când vor apărea drone mai performante
observatornews.ro
image
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
România, în topul țărilor europene unde aerul condiționat este un lux. Câți oameni nu își permit să își răcorească locuința
playtech.ro
image
Clasamentul banilor din SuperLiga! Dinamo, CFR Cluj și Rapid stau mai prost decât o nou-promovată!
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
A pus piciorul în prag! Femeia care a făcut un demers oficial, după ce Donald Trump a primit ”Premiul pentru Pace”
digisport.ro
image
Ce spune despre tine luna în care te-ai născut. Cum îți influențează felul de a gândi și de a simți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Schimbare la Hidroelectrica. Compania anunță o modificare importantă pentru toți clienții
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”
click.ro
image
Mărturii șocante despre crima din Piatra Neamț: martorii spun cum a fost ucis polițistul. Tânărul ar fi fost drogat: „I-a dat vreo 10 lovituri”
click.ro
image
Rareș Cojoc, reacție după zvonurile privind o nouă relație. Cine este Claudia Dumitru și ce se întâmplă în viața Andreei Popescu
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)
Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!