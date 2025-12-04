search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
,,Poate este un sac mare”. Mărturiile moldoveanului care a vrut să ducă acasă drona găsită pe câmp

Publicat:
Ultima actualizare:

Bărbatul povestește că a observat acum cinci zile aparatul de zbor pe un câmp din apropierea satului, dar nu a anunțat autoritățile, ci l-a dezmembrat pentru a-l aduce acasă, iar acum susține că regretă ce a făcut.

Drona a fost găsită pe un câmp din nordul Rep. Moldova. FOTO: Facebook.com/ Oleg Cernei
Gheorghe Manailă a povestit că a observat sâmbăta trecută drona pe câmp, dar inițial a crezut că este vorba de un sac de îngrășăminte.

,,Am mers să vedem ce e, poate este un sac mare de la îngrășăminte: l-a lăsat cineva sau l-a dus vântul. Când ne-am apropiat, ea era acolo. Noi, sâmbătă, acolo (n.r. -pe câmp) am scos motorul și restul a rămas acolo”, a povestit bărbatul pentru presa locală.

Iar peste câteva zile a mers să ia și restul pentru a-l aduce acasă, dar pe drum a fost observat de primarul localității, care a alertat autoritățile competente.

,,Ieri (n.r. – 3 decembrie) am fost și am luat-o de acolo, dar mai bine mă duceam de dimineață pe la Primărie și îi spuneam domnului primar, dar nu m-am gândit”, a adăugat acesta.

Cazul este investigat angajații Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova, iar șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat că bărbatul riscă o sancțiune. 

„Sunt măsuri care țin de activitatea polițienească. Bineînțeles, această persoană va fi audiată, iar în funcție de gravitatea faptei vor fi aplicate măsurile necesare”, a menționat șefa MAI. 

Daniella Misail-Nichitin a menționat că drona nu conținea explozibil, dar a reiterat că oamenii trebuie să anunțe autoritățile în cazul în care observă asemenea dispozitive și să nu le atingă în niciun caz.

,,Este foarte important să apeleze la 112 sau să anunțe poliția pentru a crea acel spațiu sigur pentru cetățeni. Aceste obiecte pot prezenta pericol, iar cetățenii nu trebuie să le atingă sau să încerce să le schimbe amplasarea”, a explicat demnitarul de la Chișinău.

Reacția prim-ministrului

În opinia premierului moldovean, Alexandru Munteanu, acest caz este unul comic. 

„Trebuie investigat ce s-a întâmplat și de unde a apărut acea dronă în sat. Situația mi se pare comică, dar toate informațiile trebuie verificate”, a afirmat șeful Cabinetului de miniștri.

Drone depistate în țara vecină

În ultima perioadă, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de mai multe drone.

În noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis timp de aproximativ o oră și zece minute din cauza a două drone care au ajuns pe teritoriul țării.

Incidentul a fost înregistrat la câteva zile după ce reprezentanții Ministerului Apărării au anunțat că șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, cazuri înregistrate în noaptea de 24 spre 25 noiembrie. Iar una dintre ele a căzut într-o livadă din nordul țării, având înscrisul ,,Z”. O altă dronă, de tip Shahed, a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.

În data de 26 noiembrie, Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări drona rusească ce căzuse cu o zi mai devreme în nordul țării.

Oleg Ozerov a negat că drona aparține Rusiei, susținând că acest caz trebuie investigat, la fel ca situația depistării armamentului în camionul de la frontiera moldo-română.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) i-au înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, calificând aceste acțiuni drept absolut inadmisibile și subliniind că reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale.

Republica Moldova

