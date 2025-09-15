Structurile judiciare moldovene efectuează percheziții într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare, zece persoane afiliate politicianului prorus Ilan Șor au fost reținute.

Structurile judiciare moldovene au făcut publice convorbiri interceptate dintre suspecți. În una dintre ele, aceștia discută despre aducerea manifestanților la protestele antiguvernamentale organizate de oamenii pro-rusului Ilan Șor. Iar o femeie susține că unele dintre cunoștințele sale refuză să mai participe pentru că nu au primit banii promiși pentru protestele anterioare.

,,Dar patru oameni nu găsești să mergeți cu mine cu mașina?- Nu vor...Iată, i-am sunat și nu vor. Se tem, în primul rând. Iar în al doilea rând nu au primit nimic și sunt nervoase. Și nu le trebuie nimic. Ce să le fac?”, conform interceptării.

În total, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), alături de procurorii municipiului Bălți, au efectuat în data de 15 septembrie 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice din întreaga țară. Descinderile s-au soldat cu reținerea pentru 72 de ore a zece persoane.

,,Potrivit probatoriului administrat, persoanele vizate, printre care se numără factori de decizie afiliați unei formațiuni politice, membri și simpatizanți ai acesteia, ar fi pus în aplicare un plan infracțional în perioada premergătoare scrutinului electoral. Acest plan presupunea recrutarea alegătorilor și/sau susținătorilor, cărora li se promiteau bani, bunuri, servicii sau alte foloase pentru a-i determina să-și exercite drepturile electorale într-un anumit mod, favorabil unei formațiuni politice. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost documentate tranzacții suspecte cu mijloace bănești, inclusiv în valută și monede virtuale, utilizate în scopul camuflării provenienței ilicite a fondurilor. Suma totală operată în cadrul acestor tranzacții urmează a fi stabilită în continuare, pe măsura avansării investigației”, au menționat angajații CNA.

Totodată, în urma descinderilor, au fost ridicate ,,sume considerabile de bani în diverse valute, dispozitive electronice de stocare a informației, înscrisuri de ciornă și alte documente relevante, probe care indică identificarea, recrutarea și convingerea alegătorilor de a susține o anumită formațiune politică în alegerile din 28 septembrie 2025”.

Investigațiile sunt în proces de desfășurare. În ultimele săptămâni, membri și simpatizanți ai partidelor afiliate oligarhului fugar Ilan Șor au fost vizați aproape zilnic de descinderi și rețineri în legătură cu acuzații de corupere a alegătorilor, în contextul scrutinului parlamentar.

Prorusul se află la Moscova

Între timp, Ilan Șor, lider al Blocului Victorie și al unei grupări criminale organizate, se ascunde de anul trecut de justiția moldoveană la Moscova. La Chișinău, el are o condamnare definitivă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, acuzații pe care le neagă.

Pro-rusul este considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.