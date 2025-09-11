search
Joi, 11 Septembrie 2025
Premierul de la Chișinău afirmă că arestarea fostului șef SIS este ,,parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegeri”

Publicat:

Premierul de la Chișinău, Dorin Recean, afirmă că arestarea fostului șef adjunct al SIS moldovean, Alexandru Balan, este ,,parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, și ale altor țări membre ale UE”.

Recean reiterează că Rusia vrea să intervină în alegerile din Moldova. FOTO: Facebook
Recean reiterează că Rusia vrea să intervină în alegerile din Moldova. FOTO: Facebook

,,Federația Rusă acționează nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state europene, în mod special în statele membre ale Uniunii Europene, pentru a destabiliza situația. Și iată că vedem un efort comun al țărilor pentru a curăța instituțiile corespunzătoare de elementele nocive și trădătoare ale Federației Ruse. Arestarea este parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova și ale altor țări membre ale UE”, a afirmat șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Premierul de la Chișinău a refuzat să spună dacă expulzarea unui diplomat al Ambasadei Belarusului în Republica Moldova are legătură cu această arestare. 

„La momentul corespunzător, instituțiile vor comunica mai multe detalii. Dar, după cum am spus, este un element care s-a întâmplat și anterior, atunci când Republica Moldova a trimis acasă pe cei care vor răul moldovenilor”, a adăugat Dorin Recean. 

Decizia MAE moldovean

Miercuri, 10 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a anunțat că a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău. Diplomatul vizat este obligat să părăsească teritoriul țării vecine. 

,,Ministerul Afacerilor Externe informează că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova”, au menționat angajații Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.

Arestarea lui Alexandru Balan 

În aceeași zi, fostil director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Balan, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a transmis informații clasificate către ofițeri ai KGB din Belarus.

Procurorii români susțin că activitățile sale au pus în pericol securitatea națională a României.

,,Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, a transmis, luni, 8 septembrie, DIICOT într-un comunicat oficial.

Spionaj pentru KGB

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Balan ar fi vândut informații clasificate unor ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul (...) a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se arată în comunicatul DIICOT.

Conform procurorilor, între 2024 și 2025, fostul ofițer SIS în vârstă de 47 de ani ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri KGB, acestea având drept scop atât transmiterea de instrucțiuni, cât și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Republica Moldova

