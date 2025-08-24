search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
Secții de vot pentru alegeri parlamentare: Chișinăul anunță cifrele pentru diasporă și regiunea separatistă Transnistria

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anunțat deschiderea a 301 secții de votare în străinătate și 12 în regiunea separatistă transnistreană pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În străinătate vor fi deschise 301 secții de votare. FOTO: Arhivă
În străinătate vor fi deschise 301 secții de votare. FOTO: Arhivă

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), la scrutinul parlamentar din această toamnă vor fi organizate 12 secții de votare în regiunea separatistă Transnistria, în scădere față de cele 30 deschise la alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE din toamna lui 2025.

,,De asemenea, Comisia a decis organizarea a 12 secții de votare la alegerile parlamentare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, precum și pentru cei domiciliați în municipiul Bender și în comuna Chițcani, satele Cremenciug și Gîsca din raionul Căușeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova”, se arată în comunicatul de presă al CEC. 

În ceea ce privește numărul de secții de votare din diasporă, responsabilii CEC subliniază că ,,a decis organizarea a 301 secții de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare. Dintre acestea 4 secții de votare vor fi constituite pentru cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Republicii Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă care au ales să utilizeze drept metodă alternativă de vot, votarea prin corespondență”.

În timpul scrutinului prezidențial și al referendumului pro-UE au fost deschise 231 de secții de votare pentru cetățenii moldoveni din străinătate.

Participanții cursei parlamentare 

Până în prezent, CEC din Republica Moldova a înregistrat în calitate de candidați electorali: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul Democrația Acasă (PDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților din Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea Respect Moldova (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța “Moldovenii”, Partidul Liberal și Blocul Unirea Națiunii. De asemenea, pe listă au fost incluse blocurile electorale: Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Alternativa, precum și candidații independenți Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sanduța.

Termenul pentru depunerea actelor privind înregistrarea candidaților a expirat la data de 19 august. Până atunci, Comisia Electorală Centrală a primit 50 de cereri: 25 din partea partidelor, 18 de la candidați independenți, 4 de la blocuri electorale și 3 de la candidați independenți care au constituit grupuri de inițiativă.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare va începe pe 29 august.

Scrutin cu influența Moscovei 

Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 28 septembrie. Recent, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.   

Republica Moldova

