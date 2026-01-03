search
În New York-ul lui Mamdani, musulmanii devin o forță demografică și politică

0
0
Publicat:

Într-o după-amiază obișnuită, Othman Alahlemi și alte aproximativ 200 de persoane s-au înghesuit în vechiul Bronx Muslim Center pentru rugăciunea de după-amiază, coborând cu dificultate scările înguste ale clădirii cu două etaje. La ieșire, însă, priveliștea este una a schimbării: o nouă moschee de peste 30.000 de metri pătrați se ridică deasupra unui cartier plin de magazine yemenite, restaurante și prăvălii de haine.

Primarul New Yorkului a depus jurământul cu mana pe Coran/FOTO:X
Primarul New Yorkului a depus jurământul cu mana pe Coran/FOTO:X

Noua clădire, programată să se deschidă la sfârșitul anului 2026, va deveni cea mai mare moschee din statul New York. Ea se află în cartierul recent denumit „Little Yemen”, într-o zonă care odinioară era asociată cu imigranți italieni.

„Am construit aici un cartier și o comunitate”, spune Alahlemi, un imigrant din Yemen. „Vom avea un spațiu mai mare, unde să ne educăm copiii, iar musulmani din tot orașul vor veni aici.”

Într-un oraș cunoscut pentru diversitatea sa etnică, unde puterea a trecut de-a lungul deceniilor prin mâinile comunităților olandeze, irlandeze, italiene, evreiești și afro-americane, musulmanii devin tot mai vizibili — nu doar ca prezență demografică, ci și ca forță politică, scrie The Washington Post.

Această schimbare a devenit evidentă în noiembrie, când comunitatea musulmană a jucat un rol-cheie în victoria electorală a lui Zohran Mamdani. La 34 de ani, acesta a devenit primul primar musulman și sud-asiatic al New York-ului, marcând o etapă simbolică pentru un grup care, timp de decenii, s-a aflat la periferia puterii municipale.

„Ne regăsim în el”, spune Hafeez Raza, o croitoreasă în vârstă de 64 de ani din Brooklyn. „Pentru prima dată după mult timp, oamenii simt că au o voce.”

O comunitate în creștere

Comunitatea musulmană din New York include populații numeroase de sud-asiatici, indo-caraibieni, arabi și africani, alături de o comunitate istorică de musulmani afro-americani. Aceștia au transformat cartiere din Bronx, Brooklyn și Queens, revitalizând zone comerciale, construind școli și lăcașuri de cult, în timp ce s-au confruntat cu politici restrictive de imigrație și atacuri islamofobe.

Estimările privind numărul musulmanilor variază. Consiliul pentru Relații Americano-Islamice (CAIR) estimează că aproximativ un milion de musulmani trăiesc în New York, adică aproape 12% din populație. Alte instituții oferă cifre mai mici, dar confirmă creșterea constantă și influența electorală tot mai mare.

Datele electorale arată că musulmanii reprezintă aproximativ 7% dintre alegătorii înregistrați, dar au constituit aproape 14% dintre cei care au votat la alegerile din 2025, potrivit unei analize realizate de organizația civică DRUM.

Sprijin politic, dar și rezerve

Interviurile cu lideri și membri ai comunității arată un amestec de entuziasm și prudență față de noul primar. Mulți au fost atrași de promisiunile lui Mamdani privind reducerea costului vieții — înghețarea chiriilor, transport public gratuit și servicii universale de îngrijire a copiilor — precum și de pozițiile sale ferme privind protejarea imigranților fără acte.

Totuși, unii musulmani se descriu drept mai conservatori decât Mamdani în chestiuni precum rolul poliției, reglementarea afacerilor sau educația.

„Ne dorim ca el să-și facă treaba”, spune Abdel Tazghina, un imigrant marocan stabilit în Brooklyn. „Chiriile sunt mari, facturile sunt mari, mâncarea este scumpă. Dacă poate schimba asta, va fi bine.”

În cartiere precum „Little Pakistan” din Brooklyn, considerate cândva retrase și reticente față de politică, participarea civică a crescut semnificativ. Mii de locuitori s-au înregistrat pentru a vota între alegerile primare și cele generale, iar Mamdani a obținut majorități covârșitoare în aceste zone.

Așteptări și tensiuni

Deși mulți musulmani spun că nu așteaptă politici dedicate exclusiv comunității lor, organizații precum CAIR speră la schimbări concrete: clarificarea dreptului elevilor musulmani de a se ruga în școli, reguli mai stricte pentru intervențiile poliției și o reprezentare mai largă în administrația orașului.

În același timp, pozițiile lui Mamdani privind Israelul au stârnit îngrijorări în rândul unor lideri evrei, care avertizează asupra riscului creșterii tensiunilor intercomunitare. Mamdani a respins acuzațiile de antisemitism, dar subiectul rămâne sensibil, notează WP.

„Îi vom da o șansă”

În „Little Yemen”, locuitorii spun că speranța lor principală este consolidarea comunității. Afacerile yemenite au revitalizat economia locală, iar rata spațiilor comerciale neocupate este mai mică decât în unele zone prospere din Manhattan.

„Acum avem un primar musulman în cel mai mare oraș din America”, spune Yahay Obeid, lider comunitar din Bronx. „Așa că îi vom da o șansă.”

Pentru mulți, ascensiunea politică a musulmanilor în New York nu este doar despre reprezentare, ci despre sentimentul de apartenență într-un oraș care continuă să se schimbe — și care, spun ei, începe să îi reflecte mai fidel.

