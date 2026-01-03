search
Video Ucrainenii au publicat imagini cu atacul înscenat asupra comandantului Corpului Voluntarilor Ruși

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Serviciile de Informații din cadrul Ministerului Apărării  (DIU) au dezvăluit detalii despre operațiunea prin care au orchestrat moartea comandantului Corpului Voluntarilor Rusi (RVC), relatează Ukrainska Pravda.

image

,Denis „WhiteRex” Kapustin. Acestea au publicat o înregistrare cu atacul care i-ar fi convins pe rușii ce puseseră o recompensă substanțială pe capul lui că acesta a fost lichidat.

Filmarea suprinde momentul în care este atacat un drone un microbuz în care se presupunea că se afla comandantul Corpul Voluntarilor Rusi, o organizație militară și politică înființată în 2022.

„Pentru a conserva viața comandantului Corpului de Voluntari Rus din cadrul Unității Speciale de Informații ale Apărării din Ucraina, Timur, și pentru a demasca o rețea de agenți inamici, ofițerii de informații militare au efectuat o operațiune specială complexă în mai multe etape, în cursul căreia moartea sa a fost înscenată”, a transmis DIU.

Videoclipul produs pentru a susține povestea a presupus o operațiune cu două drone.

Prima dronă a lovit microbuzul în care se presupunea că se afla Kapustin, în timp ce a doua dronă a filmat presupusele „urmări ale atacului”, și anume vehiculul cuprins de flăcări.

„Membrii serviciilor secrete rusești care au ordonat crima au dat crezare înregistrarii video și au plătit ofițerilor de informații ucraineni 500.000 de dolari americani pentru «contract», bani care vor fi folosiți pentru a consolida substanțial capacitățile de luptă ale unităților speciale ale DIU.”

Pe 27 decembrie, Corpul Voluntarilor Rusi a raportat că comandantul său, Denis „WhiteRex” Kapustin, a fost ucis în acțiune pe frontul din Zaporijie.

La 1 ianuarie, DIU au dezvăluit că rapoartele despre moartea acestuia au făcut parte dintr-o operațiune specială a trupelor ucrainene și au anunțat că acesta este „viu”.

DIU a publicat o înregistrare video care îl arată pe comandantul Unității Speciale Timur raportând generalului-locotenent Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații Militare. Kapustin este, de asemenea, prezent la întâlnirea online.

Budanov este informat că membrii serviciilor secrete rusești care doreau să-l ucidă au fost identificați, la fel și autorii, și că recompensa de 500.000 de dolari promisă de serviciile secrete rusești pentru comiterea crimei au fost plătită.

„În acest moment, comandantul RVC se află pe teritoriul Ucrainei și se pregătește să îndeplinească sarcinile încredințate”, este informat Budanov.

Kapustin spune la rândul lui că „absența sa temporară nu a avut niciun impact asupra activității unităților”.

