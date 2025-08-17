search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Proteste neautorizate la Chișinău oganizate de adepții oligarhului fugar Ilan Șor: 69 de persoane, reținute pentru încălcarea legii

0
0
Publicat:

Poliția a intervenit pentru a preveni încălcările legii, iar participanții au fost sancționați pentru huliganism, consum de alcool și blocarea traficului.

Poliția Republicii Moldova a reținut sâmbătă 69 de proteste FOTO: Agora
Poliția Republicii Moldova a reținut sâmbătă 69 de proteste FOTO: Agora

Sâmbătă, în Republica Moldova au avut loc tentative de proteste neautorizate inițiate de adepții oligarhului fugar Ilan Șor, care a promis susținătorilor săi sume de până la 3.000 de dolari pe lună pentru participarea la manifestații. Poliția a intervenit, reținând 69 de persoane și ridicând mai multe bunuri pentru probatoriu, informează presa de la Chișinău.

Ilan Șor, condamnat la închisoare în Moldova și refugiat la Moscova, se află sub sancțiuni occidentale pentru eforturile de destabilizare a țării în favoarea Rusiei. Luni, el a declarat că va plăti fiecărui participant la proteste 3.000 de dolari pe lună dacă acestea vor începe la Chișinău începând de sâmbătă.

Autoritățile moldovenești au amintit că protestele plătite sunt interzise prin lege. Totuși, sâmbătă, unele persoane au încercat să încalce această interdicție.

Intervenția Poliției și detalii despre incidente

Poliția de la Chișinău a transmis: „Organizația criminală «Șor» a încercat, ieri, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că Poliția a anunțat despre ilegalitatea acestuia în locul respectiv. Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate, acestea au încercat mai multe provocări în adresa instituțiilor de drept, dar și a simplilor cetățeni.

De mai multe ori, persoanele au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool, au adus mascote pentru a distrage atenția de la alte ilegalități, au provocat șoferii prin simularea de accidente, au implicat minori, au distrus geamul unei mașini a oamenilor legii și au adus obiecte electorale fără acte de proveniență. Unele corturi au fost camuflate în valize sau prin intermediul taximetriștilor”.

Poliția a mai precizat că aproximativ 60 de persoane au renunțat să participe imediat ce au ajuns la locul protestului, însă alții au ignorat avertismentele. La inspectorat au fost conduse 69 de persoane și trei automobile. „Una dintre persoane era anunțată în căutare ca debitor de stat”, au adăugat reprezentanții forțelor de ordine.

Procese-verbale și bunuri ridicate

Au fost întocmite procese-verbale pentru diverse contravenții:

  • 60 pentru coruperea privind întrunirile organizate;
  • 67 pentru încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor;
  • 12 pentru huliganism;
  • 1 pentru încălcarea legislației privind întrunirile;
  • 2 pentru neîndeplinirea obligațiilor privind educația copilului;
  • 2 pentru încălcarea legislației privind consumul de tutun;
  • 2 pentru achiziționarea, păstrarea, transportul și comercializarea ilegală a valorilor materiale;
  • 2 pentru consumul de alcool în locuri publice și apariția în stare de ebrietate.

De asemenea, au fost ridicate 76 de corturi, patru saci de dormit și o saltea gonflabilă. În plus, au fost înregistrate șapte sesizări din partea cetățenilor care au solicitat investigarea acțiunilor persoanelor prezente la protest. Pe rețele sociale au apărut și clipuri video cu polițiștii care ridică corturile protestatarilor.

Mesajul Poliției

Din cauza încercărilor constante ale grupării criminale «Șor» de a crea provocări și destabilizare, Poliția a fost nevoită să sporească vigilența, inclusiv în traficul de pe drumurile naționale. Restul persoanelor care au încălcat legea au fost deja identificate și urmează să fie documentate. Poliția îndeamnă toți cetățenii să respecte legea și să nu se lase atrași în ilegalități mascate cu promisiuni financiare. Poliția va continua să împiedice tentativele de destabilizare”, se arată în mesajul autorităților.

Anterior, și șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a avertizat cetățenii, în special minorii, să nu participe la proteste plătite, deoarece riscă să aibă un cazier pătat pe viață.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
digi24.ro
image
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Înainte să MOARĂ, mulți oameni apelează la un bărbat misterios. Ce îi cer muribunzii: „Are ceva să vă spună…”
gandul.ro
image
Ce a acceptat Vladimir Putin în urma întâlnirii cu Donald Trump. Anunțul lui Witkoff
mediafax.ro
image
Companie aeriană, acuzată că a „uitat” două pasagere cu dizabilități. Ce s-a întâmplat după ce femeile au fost abandonate pe aeroport
fanatik.ro
image
VIDEO. „Atenție — picioarele lui Putin. Ce se întâmplă cu ele?”. Imaginile care au reaprins speculațiile despre sănătatea președintelui Rusiei
libertatea.ro
image
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
digisport.ro
image
Intră România în incapacitate de plată? Ce spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje"
observatornews.ro
image
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Ce a pățit o familie de români după ce mașina a fost lovită de un șofer grec. A fost nevoie de intervenție din România: „Grecia a devenit o țară de evitat”
playtech.ro
image
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme dintr-un reactor nuclear
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
digisport.ro
image
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump
stiripesurse.ro
image
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
wowbiz.ro
image
Ministerul Educației, anunț de ultimă oră despre burse și salarii. Ce se întâmplă cu acestea la începutul anului școlar
romaniatv.net
image
Întârzieri la pensii și salarii. Consilierul lui Nicușor Dan dă vestea proastă românilor
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!