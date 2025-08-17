Poliția a intervenit pentru a preveni încălcările legii, iar participanții au fost sancționați pentru huliganism, consum de alcool și blocarea traficului.

Sâmbătă, în Republica Moldova au avut loc tentative de proteste neautorizate inițiate de adepții oligarhului fugar Ilan Șor, care a promis susținătorilor săi sume de până la 3.000 de dolari pe lună pentru participarea la manifestații. Poliția a intervenit, reținând 69 de persoane și ridicând mai multe bunuri pentru probatoriu, informează presa de la Chișinău.

Ilan Șor, condamnat la închisoare în Moldova și refugiat la Moscova, se află sub sancțiuni occidentale pentru eforturile de destabilizare a țării în favoarea Rusiei. Luni, el a declarat că va plăti fiecărui participant la proteste 3.000 de dolari pe lună dacă acestea vor începe la Chișinău începând de sâmbătă.

Autoritățile moldovenești au amintit că protestele plătite sunt interzise prin lege. Totuși, sâmbătă, unele persoane au încercat să încalce această interdicție.

Intervenția Poliției și detalii despre incidente

Poliția de la Chișinău a transmis: „Organizația criminală «Șor» a încercat, ieri, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că Poliția a anunțat despre ilegalitatea acestuia în locul respectiv. Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate, acestea au încercat mai multe provocări în adresa instituțiilor de drept, dar și a simplilor cetățeni.

De mai multe ori, persoanele au încercat să blocheze benzile de circulație, au consumat alcool, au adus mascote pentru a distrage atenția de la alte ilegalități, au provocat șoferii prin simularea de accidente, au implicat minori, au distrus geamul unei mașini a oamenilor legii și au adus obiecte electorale fără acte de proveniență. Unele corturi au fost camuflate în valize sau prin intermediul taximetriștilor”.

Poliția a mai precizat că aproximativ 60 de persoane au renunțat să participe imediat ce au ajuns la locul protestului, însă alții au ignorat avertismentele. La inspectorat au fost conduse 69 de persoane și trei automobile. „Una dintre persoane era anunțată în căutare ca debitor de stat”, au adăugat reprezentanții forțelor de ordine.

Procese-verbale și bunuri ridicate

Au fost întocmite procese-verbale pentru diverse contravenții:

60 pentru coruperea privind întrunirile organizate;

67 pentru încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor;

12 pentru huliganism;

1 pentru încălcarea legislației privind întrunirile;

2 pentru neîndeplinirea obligațiilor privind educația copilului;

2 pentru încălcarea legislației privind consumul de tutun;

2 pentru achiziționarea, păstrarea, transportul și comercializarea ilegală a valorilor materiale;

2 pentru consumul de alcool în locuri publice și apariția în stare de ebrietate.

De asemenea, au fost ridicate 76 de corturi, patru saci de dormit și o saltea gonflabilă. În plus, au fost înregistrate șapte sesizări din partea cetățenilor care au solicitat investigarea acțiunilor persoanelor prezente la protest. Pe rețele sociale au apărut și clipuri video cu polițiștii care ridică corturile protestatarilor.

Mesajul Poliției

„Din cauza încercărilor constante ale grupării criminale «Șor» de a crea provocări și destabilizare, Poliția a fost nevoită să sporească vigilența, inclusiv în traficul de pe drumurile naționale. Restul persoanelor care au încălcat legea au fost deja identificate și urmează să fie documentate. Poliția îndeamnă toți cetățenii să respecte legea și să nu se lase atrași în ilegalități mascate cu promisiuni financiare. Poliția va continua să împiedice tentativele de destabilizare”, se arată în mesajul autorităților.

Anterior, și șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a avertizat cetățenii, în special minorii, să nu participe la proteste plătite, deoarece riscă să aibă un cazier pătat pe viață.