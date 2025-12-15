search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oligarhul Vladimir Plahotniuc acceptă să fie martor în dosarul prorusului Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova

0
0
Publicat:

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturii în dosarul penal în care figurează Igor Dodon, cunoscut opiniei publice drept „Sacoșa Neagră”. Anunțul a fost făcut după solicitarea în acest sens a acuzării.

Vladimir Plahotniuc s-a prezentat din nou în instanță în data de 15 decembrie. FOTO: Telegram.org
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat din nou în instanță în data de 15 decembrie. FOTO: Telegram.org

Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc a anunțat că acceptă să fie martor în ancheta penală în care figurează Igor Dodon în cadrul ședinței din 15 decembrie în cauza penală privind furtul miliardului.

Întrebat de jurnaliști dacă se va prezenta în instanță în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”, Vladimir Plahotniuc a răspuns afirmativ.

Aceasta vine după ce, săptămâna trecută, procurorul care investighează dosarul Petru Iarmaliuc a solicitat în instanță ca oligarhul Vladimir Plahotniuc și apropiatul său Serghei Iaralov să fie audiați în calitate de martori în dosarul „sacoșa neagră”. Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău vor lua o decizie în acest caz în data de 12 ianuarie 2026. 

Pentru ce este judecată socialistul Igor Dodon

Pro-rusul Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iarolov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului fugar. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care acesta le neagă. 

„Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni. 

Dosarul a fost deschis după ce mai multe videoclipuri în care Igor Dodon primește o sacoșă neagră de la Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice. 

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), figurează și-n alte anchete penale, precum una dintre ele fiind cea în care, potrivit acuzării,  el și soția sa, ajutați de un medic de familie, ar fi falsificat un act medical în baza căruia cuplul Dodon urma să obțină permisiunea să plece în România.

Adeverința medicală pentru fiul lui Igor și Galina Dodon, care ar fi atestat, în mod nereal, că acesta ar fi avut nevoie de tratament într-o instituție română, a fost adusă în luna ianuarie 2023 completului de judecată a Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău, unde este examinată de mai mult timp cauză penală „sacoșa neagră”. 


Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
ANALIZĂ „Democrația moare în întuneric”. Sistemul energetic al Ucrainei este în pragul colapsului, avertizează experții (WP)
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Cele mai frumos decorate clădiri din București de Crăciun, în 2025. Unde sunt și cum arată fațadele luminate noaptea
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
După cât timp se şterg punctele de penalizare de pe permis. Pot fi verificate online
playtech.ro
image
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Anunț oficial pentru cei 4,921 milioane de pensionari din România. La cât a ajuns pensia medie lunară la nivel național
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?