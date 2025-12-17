search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Video Estonia construiește buncăre la graniţa cu Rusia. Lucrările la primele cinci din cele 600 de adăposturi aflate în plan sunt în curs

Publicat:

Estonia a început săptămâna trecută construcţia primelor cinci buncăre la graniţa cu Rusia, ca parte a unei aşa-numite linii de apărare baltice, potrivit unui anunț făcut miercuri, 17 decembrie, de Centrul eston pentru investiţii în apărare.

În etapa a doua, care va fi implementată pe parcursul lunilor următoare, vor fi construite alte 23 de buncăre, iar până la sfârşitul anului 2027 ar trebui să se realizeze construcţia a circa 600 de adăposturi subterane în nord-estul şi sud-estul Estoniei, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Estonia, împreună cu celelalte două state baltice foste republici sovietice, Lituania şi Letonia, menține relaţii dificile cu Moscova, toate trei remarcându-se printre cele mai înverşunate susţinătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia.

În cadrul aceleiaşi linii defensive baltice va începe în viitorul apropiat construcţia primei secţiuni de 3,4 kilometri a unei tranşee antitanc, care în final va avea o lungime de circa 40 de kilometri.

Colonelul eston Ainar Afanasiev a subliniat importanţa alegerii cu atenţie a amplasamentelor pentru buncăre şi tranşee, astfel încât acestea să fie adaptate terenului şi planurilor de apărare ale armatei.

Afanasiev a precizat că scopul principal al buncărelor este de a proteja soldaţii estoni în faţa loviturilor directe ale obuzelor de calibrul 152 mm folosite de artileria rusă, în cazul unei ipotetice confruntări militare cu Rusia.

În a doua etapă vor fi construite alte 23 de buncăre. FOTO Captură video Times Now World

Putin spune că  europenii trăiesc cu „iluzia" că ar putea aplica Rusiei o „înfrângere strategică"

Liderul rus Vladimir Putin a declarat la începutul lunii că Rusia nu doreşte un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste ţări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă. „Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl doreşte şi începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială", a avertizat el. „Nu avem intenţia de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori", a insistat Putin, conform căruia europenii trăiesc cu „iluzia" că ar putea aplica Rusiei o „înfrângere strategică".

„Isterie”

Putin a declarat miercuri, la o reuniune a comandamentului armatei ruse, că cetăţenii europeni sunt îndoctrinaţi cu frica unui război cu Rusia, iar această „isterie„ este creată de liderii europeni, cărora le-a reproşat anterior că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia, astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea cu Ucraina.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, le-a cerut săptămâna trecută statelor Alianţei să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare, astfel încât să fie pregătite pentru un conflict militar „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri".

Europa

