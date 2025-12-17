La ședința colegiului Ministerului Apărării al Rusiei a avut loc un nou incident rușinos: dictatorului de la Kremlin i s-au raportat informații complet false despre front.

La ședința extinsă a Ministerului Apărării al Rusiei a avut loc un incident jenant. Ministrul Apărării, Andrei Belousov, raportând dictatorului Putin despre „succesele” armatei ruse pe front, a prezentat o hartă a operațiunilor militare cu o greșeală grosolană, scrie Dialog.

Pe aceasta, satul Malaya Tokmachka din regiunea Zaporojie era deplasat cu aproximativ 20 de kilometri față de locația sa reală. Mai mult, pe harta Ministerului Apărării al Federației Ruse, satul era desenat la sud-vest de Orekhovo, deși în realitate se află la sud-est, la doar câțiva kilometri de oraș.

Belousov a declarat că trupele ruse ar fi capturat Malaya Tokmachka și ar avansa spre Orekhov. Cu toate acestea, după cum remarcă analiștii militari independenți, în realitate această localitate nu este controlată de armata Federației Ruse, ceea ce înseamnă că comandamentul militar i-a raportat din nou lui Putin informații false.

Astfel de inexactități nu par întâmplătoare. Încă din noiembrie, Ministerul Apărării a raportat capturarea orașului Malaya Tokmachka, dar nici partea ucraineană, nici analiștii OSINT nu au confirmat acest lucru. Chiar și marile canale militare pro-ruse au recunoscut ulterior că informația s-a dovedit a fi prematură sau chiar falsă.

Nu este primul caz de acest gen. În ultimele săptămâni, Putin a fost informat despre „capturarea” mai multor orașe cheie – Kupiansk, Pokrovsk, Volchansk și Seversk. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste localități nu se află sub controlul deplin al Rusiei, iar o parte din teritoriile Armatei Ucrainene au fost chiar recuperate după declarațiile răsunătoare de la Moscova.