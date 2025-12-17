Premiile Oscar, difuzate în exclusivitate pe YouTube începând din 2029

Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului.

Este pentru prima dată când această ceremonie, retransmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi disponibilă doar pe o platformă de streaming.

„Suntem încântați să încheiem un parteneriat cu YouTube, care va fi viitorul cămin al premiilor Oscar și al programelor Academiei pe tot parcursul anului”, au declarat într-o declarație comună Bill Kramer, CEO al Academiei, și Lynette Howell Taylor, președinta Academiei.

Audiențele Premiilor Oscar, în scădere

Premiile Oscar au atins un apogeu al audienței în 1998, anul în care „Titanic” a cucerit ceremonia, câștigând 11 trofee și contribuind la atragerea a 55 de milioane de telespectatori. De atunci și până în prezent, audiențele au scăzut.

Cea mai recentă transmisiune televizată a adunat aproape 20 de milioane de telespectatori, reprezentând o parte din audiența care a urmărit ceremonia la apogeul puterii sale comerciale și culturale.