O jurnalistă sportivă și soțul ei, găsiţi împuşcaţi în locuinţa din Alabama. Copilul lor de 3 ani a fost descoperit în casă, nevătămat

Cadavrul jurnalistei sportive Christina Chambers și cel al soțului său, Johnny Rimes, au fost descoperite, marți, în reședința lor din Alabama. Copilul lor, în vârstă de de 3 ani, era şi el în casă, nevătămat.

Marți, 16 decembrie, polițiștii din Hoover, Alabama, au intervenit la domiciliul familiei Chambers-Rimes după ce un membru al familiei a sunat la 911 pentru a raporta că i-a găsit pe Christina Chambers și pe soțul său, Johnny Rimes, inconștienți, ambii prezentând răni prin împușcare.

Copilul lor de trei ani a fost descoperit şi el în casă, nevătămat, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să considere, pe baza primelor indicii și a circumstanțelor descoperite la fața locului, că ar putea fi vorba despre o crimă urmată de sinucidere, deși investigația continuă pentru a clarifica modul și ordinea în care s-au petrecut faptele.

Christina Chambers, în vârstă de 34 de ani, și-a început cariera în jurnalismul sportiv în 2015, alăturându-se unui post local de știri, unde a devenit rapid una dintre figurile centrale ale emisiunii „Sideline”, asigurând transmisiuni live pentru competiții sportive, inclusiv maratoane locale, potrivit FoxNews.

După ce a decis să părăsească postul cu normă întreagă în iulie 2021, a continuat să colaboreze ca freelancer, asigurând transmisiunile pentru sezonul de fotbal 2025 și dedicându-se în paralel carierei didactice, predând jurnalism audiovizual la Thompson High School, unde a fost distinsă cu titlul de „Consilierul Anului 2024” de către Alabama Scholastic Press Association.

În ultimele luni, ea a lucrat și în departamentul de comunicare corporativă al Blue Cross Blue Shield (BCBS) din Alabama.