Copii pedepsiți în „pătuțul rușinii” la o creșă din Brăila. Băiețel mușcat de colegi, în timp ce educatoarea stătea pe telefon

O practică revoltătoare a fost descoperită într-o creșă de stat din Brăila, unde copiii considerați „neascultători” ar fi fost plasați într-un așa‑numit „pătuț al pedepsiților”, un spațiu îngrădit în care erau ținuți ca formă de sancțiune. Totul a ieșit la iveală după ce un băiețel de doi ani a fost mușcat de doi colegi în timp ce se afla izolat acolo.

Potrivit părinților, pătuțul era amplasat într-un colț al sălii de clasă și era folosit frecvent pentru copiii considerați „obraznici”. Uneori, în spațiul de aproximativ un metru pătrat ar fi fost puși chiar și trei copii simultan, potrivit Știrilor ProTV.

Denumirea de „pătuțul rușinii” a apărut după ce micuții au povestit acasă cum erau pedepsiți.

„Nimeni nu-l bagă în seamă"

Mama copilului agresat spune că imaginile surprinse de camerele de supraveghere confirmă incidentul. În înregistrări, băiețelul apare plângând, ridicând mâinile pentru a fi scos din pătuț, însă educatoarea nu intervine. Femeia susține că, în momentul în care copilul era atacat de colegi, cadrul didactic își folosea telefonul mobil.

În acest pătuț au mai fost alți doi copii cu el. Unde a fost agresat, bătut, mușcat. Pe filmări se vede cum băiețelul nostru plânge și ridică mânuțele în sus, să fie luat din pătuț, însă nimeni nu-l ridică, nimeni nu-l bagă în seamă.", povestește mama.

Ea afirmă și că, în ziua incidentului, copilul ar fi fost lăsat în pătuț chiar și în timpul mesei, primind doar o felie de pâine, în timp ce restul grupei mânca la masă.

Conducerea creșei respinge acuzațiile și neagă existența unui „pătuț al rușinii”. Directoarea instituției susține că pătuțul a fost instalat la solicitarea unor părinți, pentru copiii foarte mici, și nu ca metodă de pedeapsă.

„Înțelege că el este greșit”

Psihologii avertizează însă că izolarea copiilor sub trei ani într-un astfel de spațiu poate avea efecte emoționale severe.

„Ceea ce înțelege atunci când este pus în „pătuțul rușinii” nu este că a făcut ceva greșit, ci că el este greșit. Și astfel identitatea lui este afectată pe termen lung”, explică psihologul Georgiana Damian.

Părinții băiețelului au depus plângeri la Inspectoratul Școlar, la poliție și la Ministerul Educației. Surprinzător, și reprezentanții creșei au reclamat familia la Direcția pentru Protecția Copilului, însă verificările au arătat că micuțul nu este expus niciunui risc acasă.

Poliția a deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu, iar Inspectoratul Școlar a declanșat o anchetă în cadrul comisiei de violență.

Amintim că, în 2025, o familie din Arad a descoperit, cu ajutorul unui microfon ascuns în hainele fiului lor de trei ani, abuzurile la care erau supuși copiii din creșa la care mergea micuțul.

O angajată a unei creșe din UK, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru multiple acuzații de cruzime față de copii, după ce a abuzat 21 de bebeluși.