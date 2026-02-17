„Dacă Budapesta e acasă, Harghita ce e?” Reacții dure ale maghiarilor din Transilvania la postările liderilor UDMR

Românii de etnie maghiară din Transilvania i-au criticat dur pe liderii UDMR pentru participarea la bilanțul anual al premierului Viktor Orbán de la Budapesta, ridicând întrebări despre prioritățile politicienilor și relația lor cu cetăţenii pe care îi reprezintă.

Postările liderilor UDMR pe rețelele sociale, după participarea la bilanțul anual al premierului Viktor Orbán de la Budapesta, au stârnit reacții neobișnuit de dure în rândul alegătorilor maghiari din Transilvania.

Comentariile internauților pun sub semnul întrebării prioritățile politicienilor și rolul lor în gestionarea problemelor locale, transmite portalul independent Transtelex.

Nemulțumirile cetățenilor sunt alimentate de mai mulți factori: relația partidului cu guvernul Orban, sprijinul acestuia acordat candidatului cu discurs extremist George Simion, dar și creșterea impozitelor locale și măsurile de austeritate din județele secuiești.

În ultimele săptămâni, tensiunile au crescut, iar politicienii UDMR, care conduc majoritatea localităților din zonă, nu au reușit să gestioneze eficient situația, lucru evident în comentariile la postările lor de la Budapesta.

Internauții au reacționat cu critici la selfie-urile liderilor UDMR prezenţi la Budapesta.

Unul dintre cei mai criticaţi lideri UDMR a fost președintele Consiliului Județean Harghita, Barna Bíró Botond, care a scris pe rețelele sociale: „Acasă, departe de casă! Retrospectiva anului 2026”, însoțit de steagul Ungariei.

Exprimarea lui a provocat un val de reacții negative.

„Dacă Budapesta este «acasă», atunci ce este județul Harghita?”, a întrebat cineva, în timp ce alţii i-au atras atenţia că preocuparea pentru campania electorală din Ungaria nu ar trebui să primeze asupra responsabilităților locale.

- „Nu i-am văzut pe niciunul dintre ei la protestele din Ținutul Secuiesc, poate și atunci erau în străinătate!”

- „Ar trebui să se laude cu un bilanț al guvernării RMDSZ, nu al guvernării Fidesz; atunci ar avea cu ce să se mândrească”

- „Ce a transmis Viktor? Pe George Simion, nu-i așa, trebuie să votăm pentru el?”

- „Unde sunteți acasă?”

- „O gașcă de lingușitori!”, sunt alte comentarii.

Postările de loialitate față de Orbán, care până acum asigurau sprijin constant, par acum să se fi întors împotriva liderilor UDMR, scrie Transtelex.