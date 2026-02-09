search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Procuratura de la Chișinău anunță cât a costat extrădarea oligarhului Plahotniuc din Grecia și cine suportă cheltuielile

Publicat:

Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova a costat aproape 100.000 de lei moldovenești, adică echivalentul a 5.000 de euro, bani pe care urmează să-i achite inculpatul, conform procurorului care gestionează cazul furtul miliardului în care acesta figurează.

Vladimir Plahotniuc trebuie să plătească extrădarea sa. FOTO: Telegram.org
Vladimir Plahotniuc trebuie să plătească extrădarea sa. FOTO: Telegram.org

În data de 9 februarie a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul „Furtul Miliardului”, dar inculpatul Vladimir Plahotniuc a lipsit. Procurorul anticorupție Alexandru Cernei a prezentat instanței acte privind extrădarea acestuia, inclusiv suma cheltuită în acest sens.

,,Am depus o cerere prin care am solicitat să fie anexate acte care confirmă cheltuielile de extrădare, aproximativ 100 de mii de lei”, a explicat acuzatorul

Alexandru Cernei a mai afirmat că „legea prevede că achită inculpatul cheltuielile respective”, subliniind că acest lucru este valabil în cazul în care va fi condamnat.

„Adevărul” l-a contactat pe Lucian Rogan, apărătorul lui Vladimir Plahotniuc, pentru a-l întreba dacă ultimul va returna banii cheltuiți pentru extrădarea sa, dar până la publicarea acestui articol, nu a primit un răspuns.

Mai multe anchete penale

În cazul în care i se va demonstra vinovăția în dosarul privind furtul miliardului, oligarhul Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Extrădat anul trecut 

În data de 25 septembrie 2025, oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, printre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române. Oligarhul neagă acuzațiile. 

Republica Moldova

