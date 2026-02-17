search
Marți, 17 Februarie 2026
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR, după ce un cvadriciclu electric a luat foc. Modelul, retras de pe piaţă

Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica procedurile de omologare și înmatriculare ale vehiculelor electrice mici, după incendiul mortal produs în Capitală. Modelul implicat în incident a fost retras între timp de la vânzare.

Maşina s-a făcut scrum. FOTO: FOTO: București-Ilfov
Maşina s-a făcut scrum. FOTO: FOTO: București-Ilfov

Ministrul Transporturilor, Ciprian-Constantin Șerban, a dispus trimiterea Corpului de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica modul în care au fost omologate și înmatriculate vehiculele electrice de mici dimensiuni, după incendiul grav produs recent în Capitală, în care un astfel de autovehicul a fost cuprins de flăcări în timpul deplasării.

Decizia vine după tragedia de săptămâna trecută, în urma căreia o femeie aflată în vehicul și-a pierdut viața, iar un bărbat a suferit arsuri grave. Mașina electrică de mici dimensiuni a luat foc în mers, iar flăcările s-au extins rapid, intervenția martorilor și a echipajelor de urgență fiind contracronometru.

Controlul dispus la RAR vizează verificarea documentației tehnice, a procedurilor de omologare și a pașilor administrativi prin care aceste vehicule au fost acceptate pentru circulație.

Inspectorii trebuie să stabilească dacă toate normele legale și de siguranță au fost respectate și dacă încadrările tehnice corespund categoriei din care fac parte aceste modele.

Vehiculul implicat aparține categoriei cvadriciclurilor electrice, încadrate ca vehicule ușoare, unele dintre ele putând fi conduse în condițiile legii fără permis auto. În funcție de versiune, aceste modele pot atinge viteze comparabile cu cele ale unui autoturism utilizat în mediul urban.

Între timp, modelul de mașină electrică implicat în incendiu, Arora S2, a fost retras de la comercializare de pe platformele online, la câteva zile după producerea incidentului. Măsura a fost luată preventiv, până la clarificarea concluziilor tehnice și administrative.

Raportul Corpului de Control este așteptat în următoarele săptămâni și ar putea sta la baza unor noi reglementări sau condiții suplimentare pentru introducerea pe piață a vehiculelor electrice de mici dimensiuni. În paralel, ancheta penală privind cauzele incendiului este în desfășurare.

