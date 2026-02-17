Război comercial Republica Moldova - Ucraina. Cum răspunde Kievul după ce Chişinăul a interzis importurile de carne de pasăre din Ucraina

Tensiunile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina se accentuează după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina. Kievul amenință cu posibile „măsuri de răspuns”, dacă problema nu se rezolvă rapid.

Încercările de a soluționa blocajul legat de interzicerea importului de carne de pasăre ucraineană în Republica Moldova nu au produs până acum rezultate. Mai mult, situația pare să se tensioneze, iar autoritățile de la Kiev analizează posibile „măsuri de răspuns”, după ce dialogul purtat timp de peste trei săptămâni nu a reușit să deblocheze piața moldovenească pentru producătorii ucraineni de carne de pasăre, transmite IPN.

Republica Moldova a suspendat temporar, începând cu 26 ianuarie 2026, importul de carne de pasăre și de furaje din Ucraina. Motivul restricțiilor îl reprezintă descoperirea în furajele pentru păsări a metronidazolului, un antibiotic cu spectru larg interzis în Ucraina, în țările UE și în Republica Moldova pentru animalele productive.

Pe 12 februarie, după vizita prim-ministrului Alexandru Munteanu la Kiev, Chișinăul și Kievul au convenit să înființeze un grup de lucru pentru rezolvarea problemei, din care fac parte ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Ludmila Catlabuga, și directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața.

Ucraina a declarat că are încredere în calitatea produselor sale, argumentând că aceasta este confirmată de livrările stabile pe piața europeană. Ministrul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, Alexei Sobolev, a informat autoritățile moldovene că este pregătit să ofere garanții suplimentare și să efectueze teste în laboratoare acreditate pentru a debloca exporturile.

Ședința online în care a fost abordat subiectul a fost precedată de o scrisoare a vicepremierului Ucrainei, Taras Kacika, datată 6 februarie și adresată vicepremierului Republicii Moldova și ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, precum și ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga.

În scrisoare, oficialul ucrainean a avertizat că Ucraina ar putea introduce un embargo de răspuns asupra produselor moldovenești, invocând prevederile Acordului moldo-ucrainean de liber schimb.

Kacika nu a detaliat însă ce măsuri ar putea fi adoptate, totuși, surse IPN din cadrul asociațiilor comerciale ucrainene susțin că „o măsură echivalentă ar putea fi interzicerea de către Kiev a importului de produse vinicole moldovenești”.

Exporturile moldovenești către Ucraina includ alcool în valoare de 30,7 milioane de dolari și struguri în valoare de 8 milioane de dolari. În același timp, Ucraina exporta în 2025 către Moldova 18,4 mii de tone de carne de pui, în valoare de 32,7 milioane de dolari, ceea ce face ca tensiunile comerciale să aibă un impact semnificativ pentru ambele părți.