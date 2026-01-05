Oligarhul fugar Ilan Șor, anchetat în mai multe dosare, inclusiv pentru finanțare ilegală a partidelor

Oligarhul fugar Ilan Șor, care se sustrage de la executarea pedepsei definitive în dosarul ,,Furtului miliardului” și se află în Rusia, este anchetat în mai multe dosare în Republica Moldova, inclusiv pentru finanțare ilegală a partidelor politice, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție (PA).

,,Ilan Șor este pus sub acuzare într-o cauză penală instrumentată de Procuratura Anticorupție (PA), care vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. Totodată, acesta este investigat și în alte cauze penale. Prin urmare, afirmația că Procuratura Anticorupție nu investighează alte fapte ce i-ar fi imputate lui Ilan Șor, limitându-se doar la dosarul privind furtul miliardului, nu este adevărată. Astfel, PA instrumentează și alte fapte presupus comise de către acesta”, a afirmat Marcel Dumbravan, șeful Procuraturii Anticorupție (PA) din Republica Moldova.

Șeful PA a refuzat, însă, să ofere amănunte despre celelalte dosare penale inițiate pe numele pro-rusului Ilan Șor.

„În marea majoritate a cazurilor, investigațiile se axează pe acceptarea sau finanțarea directă a partidelor politice. Sunt investigații, inclusiv recente (n.r. – pornite nu neapărat în 2025), deoarece Procuratura Anticorupție (PA) investighează aceste fapte ca fenomen. Fiind vorba despre un fenomen aflat în desfășurare, în funcție de caz și de apariția acestora, Procuratura Anticorupție intervine și investighează respectivele fapte”, a adăugat oficialul moldovean.

Moscova refuză extrădarea pro-rusului Șor

Marcel Dumbravan, șeful Procuraturii Anticorupție, a reiterat că Moscova refuză să colaboreze cu Chișinăul privind reținerea și extrădarea oligarhului fugar Ilan Șor, care se ascunde de structurile judiciare ale Republicii Moldova în Rusia din februarie 2024.

„Datele cu privire la persoana nominalizată, precum și locul aflării sale sunt cunoscute publicului, însă nu există conlucrare și receptivitate din partea organelor de drept ale Federației Ruse pentru a pune în executare această hotărâre judecătorească definitivă în privința condamnatului Ilan Șor, în ciuda eforturilor depuse în acest sens de Ministerul Justiției”, a conchis Marcel Dumbravan într-un interviu acordat postului public de televiziune din țara vecină.

Condamnat în cazul ,,Furtul miliardului”

Oligarhul fugar Ilan Șor are o pedeapsă definitivă și irevocabilă pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Furtul miliardului”. Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău au menținut în decembrie 2024 hotărârea Curții de Apel Chișinău și au respins recursul apărării.

El a fost condamnat la 15 ani de închisoare, iar pe lângă executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, trebuie să restituie peste 5,2 miliarde de lei moldovenești și nu va putea activa timp de cinci ani în sistemul bancar.

„Termenul de închisoare se va calcula din momentul reținerii, cu includerea perioadei aflării în arest”, potrivit angajaților Procuraturii Anticorupție de la Chișinău.

Pro-rusul Ilan Șor neagă acuzațiile. El a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat din Moldova (PDM) a plecat de la guvernare sub conducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Inițial s-a aflat în Israel, iar apoi s-a refugiat în Federația Rusă, având cetățenia ambelor state.

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Ilan Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.