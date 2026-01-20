search
Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc, prins cu mai multe acte de identitate false, vizat într-un nou dosar

0
0
Publicat:

Vladimir Plahotniuc, prins anul trecut în Grecia cu mai multe acte de identitate false, este vizat într-un nou dosar pentru deținerea și folosirea acestora, au anunțat procurorii de la Chișinău în cadrul unei ședințe de judecată din dosarul privind furtul miliardului, în care este judecat oligarhul.

Oligarhul este cercetat într-o nouă cauza penală. FOTO: Telegram.org
Oligarhul este cercetat într-o nouă cauza penală. FOTO: Telegram.org

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a lipsit de la ședința de judecată din 20 ianuarie, care a avut loc la Judecătoria Chișinău, sediul sectorului Buiucani. În timpul acesteia, procurorul Alexandru Cernei, care gestionează ancheta, a cerut prelungirea arestului preventiv pe numele inculpatului, dar instanța urmează să se pronunțe asupra cererii într-o altă zi.

„Am relevat în special riscul de a împiedica buna desfășurare a procesului, precum și riscul de eschivare de la prezentarea în instanța de judecată, din motiv că, pe o perioadă îndelungată, inculpatul nu s-a prezentat la organul de urmărire penală. Dosarul a fost expediat în judecată în lipsa inculpatului. Așa cum am menționat anterior, asupra acestuia, în cadrul reținerii, au fost depistate mai multe acte cu identități false. Aceste mecanisme și metode de traversare ilegală și de eschivare de la prezentarea în instanța de judecată pot fi utilizate în continuare. Cercetarea judecătorească nu a fost finalizată, fiind întreprinse acțiuni de tergiversare a examinării cauzei”, a afirmat procurorul Alexandru Cernei cu privire la motivele solicitării prelungirii măsurii preventive în cazul lui Vladimir Plahotniuc. 

Apărătorul inculpatului Lucian Rogac susține că prelungirea arestului preventiv este neîntemeiată.

„Am solicitat respingerea demersului procurorului privind prelungirea măsurii preventive, considerându-l total nefondat. Riscurile pe care se bazează acuzarea nu sunt justificate. Mai mult, legiuitorul prevede expres că fiecare risc trebuie probat, iar acuzarea nu a prezentat nicio probă în acest sens. Mai mult decât atât, temeiurile invocate de aceștia sunt aceleași de patru luni și anume presupunerea că inculpatul ar fi avut anumite acte și s-ar putea eschiva de la organul de urmărire penală, fapt ce necesită a fi probat, nu doar invocat”, a afirmat avocatul Lucian Rogac.

Lipsa martorilor apărării

Tot la ședința de marți urmau să fie audiați martorii apărării, însă aceștia nu s-au prezentat, iar apărătorul a fost întrebat care este motivul absenței acestora.

„Ne vine foarte greu să identificăm martorii. Nu avem acces la bazele de date ale registrelor persoanelor, așa cum au acuzatorii de stat. Ei dispun de mai multe pârghii. Noi nu putem identifica nici măcar adresa, nemaivorbind de alte date de contact”, a adăugat apărătorul lui Vladimir Plahotniuc. 

În cazul în care i se va demonstra vinovăția în dosarul privind furtul miliardului, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Prin la Atena

În data de 25 septembrie 2025, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, printre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române.

Republica Moldova

