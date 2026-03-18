Video Spania anunță un nou ajutor de 1 miliard de euro pentru Ucraina. Madridul va susține Kievul „atât timp cât va fi necesar”

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat miercuri un nou pachet de ajutor în valoare de 1 miliard de euro pentru Ucraina, destinat sprijinului militar bilateral până în 2026. O parte din fonduri va fi alocată prin instrumentul european SAFE și va viza dezvoltarea producției comune cu industria de apărare ucraineană. Astfel, sprijinul total acordat de Spania Kievului a ajuns la aproximativ 4 miliarde de euro de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Anunțul a fost făcut după întâlnirea cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Palatul La Moncloa, unde liderul spaniol a reafirmat că Madridul va susține Ucraina „atât timp cât va fi necesar”, până la obținerea unei păci juste și durabile.

Zelenski a atras atenția asupra dificultăților financiare care afectează efortul de apărare al țării sale, subliniind că blocarea pachetului de ajutor european de 90 de miliarde de euro, din cauza opoziției Ungariei, creează probleme majore. „Problema sunt banii”, a declarat liderul ucrainean, exprimându-și speranța că va fi găsită o soluție.

Cei doi lideri au discutat și despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra războiului din Ucraina. Potrivit lui Zelenski, criza energetică generată de închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran avantajează Rusia, prin creșterea prețurilor la energie și relaxarea unor sancțiuni.

În același timp, premierul spaniol a subliniat importanța securității energetice a Ucrainei, în condițiile în care bombardamentele rusești au afectat aproximativ 70% din capacitatea energetică a țării. Spania a trimis deja generatoare performante, capabile să asigure energie pentru aproximativ 14.000 de persoane, și s-a angajat să participe activ la reconstrucția infrastructurii ucrainene.

În cadrul vizitei oficiale, Zelenski s-a întâlnit și cu regele Felipe al VI-lea, precum și cu conducerea Parlamentului spaniol. Aceasta este a patra vizită a liderului ucrainean în Spania, ultima având loc în noiembrie anul trecut.