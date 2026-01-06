Fugarul Platon cere să fie audiat în dosarul oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc privind furtul miliardului

Fugarul Veaceslav Platon, care se ascunde de justiția din țara sa la Londra, a cerut instanței de la Chișinău să fie audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. El solicită ca audierea să aibă loc în format de videoconferință.

Despre faptul că Veaceslav Platon vrea să depună mărturii în dosarul lui Vladimir Plahotniuc au anunțat judecătorii în cadrul ședinței din data de 6 ianuarie, însă nu au precizat din partea cui vrea să fie audiat: a apărării sau a acuzării.

Responsabilii Procuraturii Generale (PG) nu au răspuns solicitării jurnalistului „Adevărul” pentru a veni cu un punct de vedere asupra cererii lui Veaceslav Platon, iar avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că se va expune după ce o va examina.

„Abia acum am primit o copie a cererii acestuia. Este destul de voluminoasă, are peste 20 de pagini. O să luăm act de ea, o să facem cunoștință cu conținutul și o să venim ulterior cu o poziție”, a afirmat apărătorul.

Ședință în lipsă oligarhului

La ședința de judecată, inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat, iar potrivit apărătorului Lucian Rogac, acesta și-a luat o pauză pentru a se pregăti în vederea declarațiilor din instanță.

„Ritmul galopant și rapid cu care se examinează cauza impune, din nou, ca acesta să-și ia o pauză pentru a se pregăti pentru declarațiile pe care le va face în instanța de judecată”, a conchis avocatul.

Platon, fugar la Londra

Veaceslav Platon este la Londra, unde a fost eliberat în data de 25 iulie 2025 pe cauțiune.

În anul 2017, fugarul Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul furtul miliardului de magistrații de la Chișinău, dar a fost eliberat din pușcărie doar după patru ani de detenție în urma unui demers al fostului procuror general al Republicii Moldova și actual deputat al Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo. În același an, 2021, Veaceslav Platon a fugit în Marea Britanie. El neagă acuzațiile.

Dosarele penale ale lui Vladimir Plahotniuc

Iar Vladimir Plahotniuc este acuzat de ,,crearea și conducerea organizației criminale, sustragerea surselor financiare și spălarea banilor care rezultă din această infracțiune”, conform responsabililor Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova. Astfel, fugarul este judecat pentru că ar fi beneficiat de peste 39.000.000 de dolari și alte peste 3.518.000 de euro din sistemul bancar moldovenesc.

În cazul în care i se va demonstra vinovăția, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”. Acesta se declară nevinovat.

În data de 25 septembrie 2025, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.