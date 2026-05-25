Video Imagini care îți dau fiori: o parapantistă este lovită în plin de un avion în zbor. Femeia a scăpat cu viață ca prin minune

O femeie din Austria a scăpat ca prin minune cu viață după ce parapanta cu care zbura deasupra unei văi alpine din regiunea Salzburg a fost lovită în plin de un avion de mici dimensiuni.

Incidentul a avut loc în zona Schmittenhöhe, lângă Zell am See, chiar în ziua în care sportiva, în vârstă de 44 de ani, își sărbătorea aniversarea.

Femeia, identificată drept Sabrina, a decolat pentru un zbor cu parapanta și își filma experiența, fără să știe că urma să fie implicată într-un accident grav, relatează The Times.

Pe imagini se observă cum o aeronavă ușoară de tip Cessna F182Q Skylane apare din spatele ei și o lovește violent, rupând cablurile de susținere și deteriorând cupola parapantei.

Impactul a făcut-o să intre într-o rotație necontrolată, însă reacția rapidă i-a salvat viața: aceasta a reușit să declanșeze parașuta de rezervă și a aterizat în siguranță.

Pilotul avionului, un bărbat de 28 de ani, a declarat autorităților că nu a reușit să evite la timp coliziunea. Acesta a aterizat, ulterior, în siguranță pe aeroportul din Zell am See.

„Încă nu-mi vine să cred că, în afară de câteva vânătăi și zgârieturi serioase, nu am pățit nimic grav”, a scris femeia pe Instagram, unde a publicat și imaginile incidentului.

Poliția din landul Salzburg a confirmat că pilotul a fost pus sub acuzare pentru vătămare corporală din culpă.

Ancheta este în desfășurare, fiind analizate circumstanțele producerii coliziunii și dacă s-au respectat regulile de zbor în spațiul aerian.